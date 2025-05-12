全紅嬋保送大學層級差異引熱議　無緣985不如陳芋汐原因曝光

內地國家體育總局近日公布優秀運動員本科保送名單，其中奧運跳水金牌得主全紅嬋、陳芋汐分別被保送至暨南大學、同濟大學，不過兩人保送學校等級的差異引發關注。

兩大原因未被保送985大學

根據《新浪網》報道，全紅嬋被保送至211的暨南大學，陳芋汐則進入985的同濟大學。為何全紅嬋沒有被保送985大學？內地媒體分析兩大原因，第一是家庭背景的不同，陳芋汐出身體育世家，父母都曾從事體育項目，家庭條件較好；而全紅嬋來自農村，父母都是農民。

第二是學科成績的差距，陳芋汐的學科表現更為出色，在國際賽事也能流利使用英語與外媒交流，也曾在場邊協助全紅嬋翻譯採訪內容。根據內地運動員保送制度，除了比賽成績外，學科成績也是重要考量因素。