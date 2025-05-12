全紅嬋保送大學層級差異引熱議　無緣985不如陳芋汐原因曝光

內地國家體育總局近日公布優秀運動員本科保送名單，其中奧運跳水金牌得主全紅嬋、陳芋汐分別被保送至暨南大學、同濟大學，不過兩人保送學校等級的差異引發關注。
兩大原因未被保送985大學
根據《新浪網》報道，全紅嬋被保送至211的暨南大學，陳芋汐則進入985的同濟大學。為何全紅嬋沒有被保送985大學？內地媒體分析兩大原因，第一是家庭背景的不同，陳芋汐出身體育世家，父母都曾從事體育項目，家庭條件較好；而全紅嬋來自農村，父母都是農民。
第二是學科成績的差距，陳芋汐的學科表現更為出色，在國際賽事也能流利使用英語與外媒交流，也曾在場邊協助全紅嬋翻譯採訪內容。根據內地運動員保送制度，除了比賽成績外，學科成績也是重要考量因素。
據了解，在內地高等教育體系中，「985工程」是由江澤民在1998年5月提出的世界一流大學建設項目，目前共有39所大學入選。而「211工程」則是1995年實施的重點建設工程，約有100所大學入選。一般民間認為，985大學入選數目更少，自然是比211更高等級的大學。雖然這些教育工程項目近年已不再被官方使用，但民間仍習慣以985、211兩種分類來區分大學等級。
不過報道也強調，暨南大學雖然與同濟大學相比略顯遜色，但仍是享譽海外的名校。由於全紅嬋和陳芋汐的粉絲經常為兩位選手的表現進行討論，這次保送大學的差異也成為新的討論話題。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章