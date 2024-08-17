全紅嬋克服失誤及自我懷疑　笑言對過去自己說：你真牛啊！

中國跳水小將全紅嬋在巴黎奧運以招牌「水花消失術」勇奪雙金，更憑藉率真可愛性格圈粉無數。當她被問及想對遇到困難的自己說甚麼時，她回答：「你真牛啊！你能堅持到現在真狠吶！」。

感覺這動作提升不上去

根據《新華網》，全紅嬋近日接受採訪，當被問到「想要對當時遇到困難的自己，說一句話的話是甚麼？」她笑着表示：「你真牛啊，你能堅持到現在真狠吶！」

全紅嬋坦言：「因為那時候真的很懷疑自己吧，總感覺這動作是不是就已經是這樣了，提升不上去了，感覺就要改不了了」、「就很難吧，最後也是靠我的意志，也就那樣了，能好一點點吧！」