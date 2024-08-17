全紅嬋克服失誤及自我懷疑　笑言對過去自己說：你真牛啊！

中國跳水小將全紅嬋在巴黎奧運以招牌「水花消失術」勇奪雙金，更憑藉率真可愛性格圈粉無數。當她被問及想對遇到困難的自己說甚麼時，她回答：「你真牛啊！你能堅持到現在真狠吶！」。
感覺這動作提升不上去
根據《新華網》，全紅嬋近日接受採訪，當被問到「想要對當時遇到困難的自己，說一句話的話是甚麼？」她笑着表示：「你真牛啊，你能堅持到現在真狠吶！」
全紅嬋坦言：「因為那時候真的很懷疑自己吧，總感覺這動作是不是就已經是這樣了，提升不上去了，感覺就要改不了了」、「就很難吧，最後也是靠我的意志，也就那樣了，能好一點點吧！」
小小年紀經歷超人磨練
全紅嬋的這段話道出了她奪金之路背後付出的努力。根據《直播吧》，在奧運之前，全紅嬋在多場比賽挑戰極高難度的「向後翻騰3周半抱膝」207C動作時都出現失誤。但她最終克服瓶頸，成功在巴黎奧運跳出92.40的高分，在跳水女子10米高台衛冕奪金，並也與搭檔陳芋汐在女子雙人10米高台摘金。她也打破紀錄成為中國奧運史上最年輕「三金王」。
對於這位17歲小將的心聲，網友紛紛給予誇獎與鼓勵：「嬋寶微笑着說的話卻聽著好想哭」、「為了克服生長發育，1點半訓練12點就到了，比別人多練一個多小時，也常常是最後一個出體能訓練室的」、「你真牛啊全紅嬋，17歲就已經有3枚奧運金牌了」、「從這句話可以想像，小小年紀的她經歷了多少超人的磨練」。
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