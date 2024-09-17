全紅嬋回老家遭「圍堵」 加設防護欄禁直播航拍

17歲跳水天后全紅嬋憑「水花消失術」成為中國奧運史上最年輕的3金得主，人氣高企的她近日回到廣東湛江市麻章鎮邁合村老家成為「打卡熱點」，眾多民眾及遊客日夜圍堵，更有旅行社推出「99元一日遊」行程。官媒《人民日報》呼籲當地政府和網絡平台採取措施，「讓違規蹭流量的人得不償失」。全紅嬋老家外目前已被防護欄圍起，並豎立起寫着「禁止網絡直播」的警示牌。

據早前報道，不少網民發布全紅嬋家附近的影片，包括許多她在屋內活動的細節，更有網民拍下全紅嬋家二樓晾著的衣服，網上還有一段全紅嬋在屋內活動的身影，疑用無人機拍攝。當地一些商家藉機做起旅遊生意。一家旅行社推薦「打卡奧運冠軍之鄉邁合村」，一天跟團價每人99元。

最新照片顯示，當地政府和村委會增派了志願者和維持秩序的民警，現時全紅嬋的家門外用鐵馬圍住，對遊客進村和攤檔經營時間亦做了進一步規範，還張貼多張告示，標明「禁止網絡直播」、「禁止無人機航拍」及「保持安靜，不要大聲喧嘩」、「文明打卡，不要喧嘩」等字句。

《人民日報》促適可而止 不能只要「流量」沒了「邊界」

官媒《人民日報》早前發文稱，希望打擾全紅嬋的人適可而止，不要再為流量圍觀炒作，給她帶來更多困擾。其中一些自媒體帳號為了流量利益，全天候將鏡頭對準這位尚未成年的運動員，實時披露一切動態。全紅嬋回家又成了他們搶流量的機會。