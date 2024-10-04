全紅嬋媽媽曬金飾稱「女兒買的」　車禍後一家苦盡甘來

跳水天才全紅嬋在巴黎奧運會上奪得兩枚金牌，成為中國代表團歷史上最年輕的「三金王」，她不僅以一己之力帶動家鄉旅遊經濟，也以實際行動報答父母養育之恩。近日，全母在社交平台曬出全紅嬋送的金飾，引發內地網友熱議。

全紅嬋：只想賺錢給她治病

據內媒《中國藍新聞》報道，3日，全紅嬋的媽媽馮玲妹在全紅嬋哥哥全進華的直播間曬出金手鐲和金項鏈，滿臉幸福地表示：「這是我女兒（全紅嬋）買的！」

據內媒此前報道，全紅嬋曾在受訪時透露當初接觸跳水的原因，是希望治好母親的病。2017年，全紅嬋媽媽騎電動單車時遭遇車禍，被撞斷肋骨，當時她被捲進貨車底被嚇到，導致留下癲癇後遺症，有時會突然暈倒及口吐白沫，病發嚴重可能導致死亡。全紅嬋曾說：「我只想賺錢給她治病，因為家裏需要很多錢才能治好她的病。」