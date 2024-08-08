全紅嬋效應 醜魚拖鞋全國爆紅

中國新跳水女王全紅嬋周二在巴黎奧運衛冕10米高台金牌，第三度奪得奧運金牌，並以17歲131天之齡成為中國最年輕奧運「三金王」，打破師姐伏明霞17歲350天紀錄。全紅嬋從高台跳下入水時的「水花消失術」令內地民眾讚嘆，社交網也掀起全紅嬋熱潮，連帶她比賽期間穿著的「醜魚拖鞋」和背囊上的「小烏龜掛飾」也大熱，商家稱醜魚拖鞋原本每天只售出幾對，經全紅嬋穿著亮相奧運後，每天賣出幾百對。

至於全紅嬋所穿的醜魚拖鞋售價9.9元至50元不等。據悉，「全紅嬋同款拖鞋」在淘寶熱搜的熱度有686.8萬，一周內相關話題熱度上升113%。內媒報道，有浙江省義烏廠商稱，有關拖鞋原本銷情不是這麼好，但隨著全紅嬋奪冠後，幾天內銷售倍增，每日出貨量達到5萬對以上，發現爆款便趕製訂單。

內地網民形容來自廣東省的全紅嬋體現了廣東人鬆弛感，奧運期間一雙拖鞋走天下，並稱「腳趾要伸出來穿才舒服，腳趾縮進去穿不舒服。」網民讚她演示穿法的樣子太可愛了。報道指，在網購平台搜索「全紅嬋同款」，立即彈出數十個小烏龜掛飾和拖鞋的連結。小烏龜掛件的價格在20元至70元不等(人民幣，下同)。有商家稱，大部分買家都是衝著全紅嬋來的，「下單的年輕人較多，每天都有一萬左右的瀏覽量」。

否認是天才靠苦練 坦承畏高

繼上屆東京奧運首奪女子單人10米高台金牌後，全紅嬋再於今屆巴黎奧運衛冕，並與隊友陳芋汐奪得女子雙人10米高台金牌，兩屆奧運共獲3金。在單人10米高台決賽中，她第一跳絲滑入水，獲全部裁判給予10分，之後一路領先奪金。不過，她賽後說，覺得獲10分很不可思議，惟對自己整體表現只給50分，「除了第一跳，後面還不夠完美」。被外界稱為「天才少女」，全紅嬋在記者會表示，「(我)也不是你們所說的天才，這些都是練的吧，一遍一遍地去練，在這期間很辛苦。這3年裡有辛苦、淚水，也有開心的時候。拿到這枚金牌很不容易。」

隊友陳芋汐爆料稱，「她(全紅嬋)怕水怕高然後來練跳水了。」全紅嬋說，「我也不知道為啥，他們說不用讀書，甚麼都不用帶。我信了，就帶了個枕頭，晚上還是跟別人一起睡。」記者追問她所以現在不怕水了嗎？全紅嬋坦率表示，「沒有沒有，站上面還是害怕的。」網民也愛全紅嬋的真個性，例如之前有記者問她，正在練3米板嗎，她答「我是跳台的，你問我在練3米板」。另外，全紅嬋曾說「小小巴黎輕鬆拿捏」，記者表示不如教教她英語怎樣說拿捏，直白的她答「不用了，我不想知道。」

女兒成名 父母繼續務農

全紅嬋奪金後，場內粉絲歡呼的同時拋出大量公仔，因她喜歡烏龜公仔。全紅禪於廣東邁合村成長，7歲接觸跳水，11歲進入廣東省隊；自幼家境清貧的她小時候就喜歡公仔，但家裡卻很窮，沒有多餘錢可以買。其母透露，全紅嬋即使熱愛娃娃機裡的公仔也不曾開口跟家裡要錢去購買，甚至動物園都沒有去過。母親也因此對女兒感到愧疚。全紅嬋曾稱希望用獎金給媽媽治病。

全紅嬋老家也因她成為遊人打卡熱點，也有廣告商邀約代言及企業送20萬人民幣慰問金、商舖和房屋。但國家跳水隊和廣東跳水隊不希望全紅嬋被各種商業活動耽誤，於是拒絕廣告商邀約。其家人也拒絕各界的送贈，只收下鮮花。有網民讚賞她的父母「從不消費她」。父親全文茂表示，不可以依靠女兒名氣坐享其成，而要靠自己去闖。家人繼續種植農產品，並交給哥哥於社交網促銷。雖有人質疑他們靠全紅嬋名氣帶貨，但也有網民認為他們自食其力。