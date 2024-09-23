全紅嬋晚會合唱聲量蓋群星　「全開麥」登熱搜

「灣區升明月」2024大灣區電影音樂晚會22日晚在澳門舉行，內地一票奧運金牌選手與群星大合唱，跳水女將全紅嬋現場「全開麥」聲音超搶鏡，迅速登上網路熱搜。
大灣區電影音樂晚會
據《極目新聞》報道，晚會於晚間8時拉開帷幕，百餘位海峽兩岸暨港澳地區的電影人、音樂人和奧運健兒代表齊聚一堂，用光影與歌聲共繪粵港澳大灣區的金秋盛景，在序幕「龍的傳人」中，樊振東、全紅嬋等運動選手和歌手們一起合唱《大中國》。
其中全紅嬋聲音最為突出，只見她「全開麥」十分認真地大聲高唱，儘管有些跑調走音，在網上依舊收獲大量好評，網友紛紛留言「全紅嬋開麥=全開麥」、「全紅嬋的聲音格外突出，非常可愛」、「全紅嬋聲音好大，全妹這超絕大白嗓」、「紅姐的嗓門以一敵十，超絕大vocal，差點以為是獨唱了」、「聽得出來全妹是真唱」、「水花壓住了，聲音壓不住…」。
隨後在後台花絮影片中，全紅嬋也回應唱歌上熱搜一事，她忍不住自我調侃「說我的聲音最大」，之後便又繼續自信跟唱《向雲端》。
此外，晚會第二單元「追夢赤子心」中，全紅嬋與霹靂舞銅牌得主劉清漪，以及藝人劉畊宏等人表演周杰倫的「本草綱目」。兩人不僅在台上手牽手唱歌，默契十足，街舞表現亦相當出色。據悉，此前全紅嬋奧運結束後就曾跟劉清漪一起跳街舞，現在舞藝更進一步，引爆全場歡呼。
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