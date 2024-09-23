全紅嬋晚會合唱聲量蓋群星　「全開麥」登熱搜

據《極目新聞》報道，晚會於晚間8時拉開帷幕，百餘位海峽兩岸暨港澳地區的電影人、音樂人和奧運健兒代表齊聚一堂，用光影與歌聲共繪粵港澳大灣區的金秋盛景，在序幕「龍的傳人」中，樊振東、全紅嬋等運動選手和歌手們一起合唱《大中國》。

其中全紅嬋聲音最為突出，只見她「全開麥」十分認真地大聲高唱，儘管有些跑調走音，在網上依舊收獲大量好評，網友紛紛留言「全紅嬋開麥=全開麥」、「全紅嬋的聲音格外突出，非常可愛」、「全紅嬋聲音好大，全妹這超絕大白嗓」、「紅姐的嗓門以一敵十，超絕大vocal，差點以為是獨唱了」、「聽得出來全妹是真唱」、「水花壓住了，聲音壓不住…」。

隨後在後台花絮影片中，全紅嬋也回應唱歌上熱搜一事，她忍不住自我調侃「說我的聲音最大」，之後便又繼續自信跟唱《向雲端》。