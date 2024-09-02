全紅嬋澳門被圍堵躲酒店女廁嚇哭 男粉絲闖入 保安控制場面(有片)

全紅嬋在澳門與隊友外出活動時被發現，大批粉絲追星，令全紅嬋受驚躲進廁所哭泣，期間更有男粉絲直接衝入女廁，最終大批保安趕至控制場面護送全紅嬋離開。(影片截圖)

巴黎奧運會國家奧運健兒代表團繼續澳門訪問行程，以「水花消失術」聞名的17歲「新跳水皇后」全紅嬋昨日(9月1日)於空檔與隊友外出活動，回到酒店時被發現，大批粉絲追星，令全紅嬋受驚躲進廁所哭泣，期間更有男粉絲直接衝入女廁，最終大批保安趕至控制場面護送全紅嬋離開。

網上影片可見，當時全紅嬋穿上便服、戴了帽子及口罩，與隊友外出活動，返回澳門銀河酒店時被在現場等候的粉絲發現，全紅嬋即與兩名女子跑入酒店女廁，此時可見多名粉絲追至，其中一名舉起手機拍攝的男子更直接開門衝入女廁，有拍片者稱「現場已失控」。

眼見全紅嬋無法脫身，酒店的保安迅速介入維持現場秩序，一名女保安向粉絲表示，「你們嚇到她了，她在裏面哭，你們退後一點，她答應我們會出來和你們合照，但是，我們一定要排好隊。如果你們仍是這樣，便沒有合照了」，及後有疑似國家隊職員趕至，最終保安組成人鏈，成功護送全紅嬋離開，可見當時她拖着前方一名疑似國家隊女工作人員的手，最終全紅嬋成功前往電梯大堂回房。

網民批評行為 「還給運動員私人空間」

對於極端粉絲如此行徑，內地網民批評有關行為，「希望大家可以理智追體育明星，任何的圍堵行為都應該被制止。」、「希望給她們更多的空間」、「這樣的粉絲真的很讓人抓狂」、「還給運動員更多的私人生活空間」、這種粉絲好可怕，抱抱嬋妹」。

