全紅嬋爸媽搬去果園有家歸不得？　小販老家口開賣「水花消失樹苗」

內地跳水女將全紅嬋奧運奪金，廣東老家成了網紅打卡地，甚至有小販在門口開賣「水花消失樹苗」，傳出全家人不堪其擾搬去自家果園住，對此全爸回應本來忙於農務就沒回家，遊客湧入對生活影響不大。
內地「全紅嬋熱」迄今尚未退燒
儘管奧運落幕，內地「全紅嬋熱」迄今尚未退燒，老家湛江市麻章區邁合村「打卡」人潮絡繹不絕，許多小販嗅到商機，除了擺攤讓全家前面馬路成了「小吃一條街」，甚至其家門口被網友暱稱「水花消失樹」的鳳凰樹也成了香餑餑，有人直接開賣鳳凰樹苗，一株38元人民幣。
全紅嬋哥哥全進華13日在直播中表示一天近萬人湧進村，也不是說家都回不去，因為太多人，根本不敢露臉。對於家門口變美食街，全進華調侃自己也沒想到，以前吃夜宵要走很遠，現在一出門什麼都有。
13日下午，《海報新聞》記者聯繫上全紅嬋父親全文茂，他對於網友們的來訪和打卡抱有理解和寬容，「很多都是家長帶著孩子來，（想借此）鼓勵自己的孩子，他們過來轉一轉、逛一逛都很開心，歡迎他們」。
全紅嬋爸媽從巴黎奧運到現在一直吃住在果園
全文茂表示自己種了三四十畝果園，從巴黎奧運會舉辦到現在一直吃住在果園，每天打理果樹，正常生活，「我在果園幹活，也住在上面，沒有空回家，沒有（受到）影響」，至於妻子也因為身體不好都沒住在村子裡。即使有人在村裡搞直播，政府也有人在維持安全，不會有什麼干擾，但嘴長在別人身上，他也只能做好自己，至於全紅嬋什麼時候回家他也沒有得到通知。
邁合村支書全南山則告訴《南方+》記者，最近來村裡的遊客是比較多，有附近的也有外地的，網上的一些傳言太誇張，說什麼送的禮物堆成堆，實際上全紅嬋父母平時都是自力更生在果園種紅橙，全紅嬋回來也是住在爺爺奶奶的二樓或果園裡。村裡沒人認為遊客有打擾，來的都是客，全紅嬋也是國家培養出來的，大家來都是圖個高興，村裡搞好衛生並維持好秩序就行了，讓大家高高興興來，滿滿意意地回去。
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