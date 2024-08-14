全紅嬋爸媽搬去果園有家歸不得？　小販老家口開賣「水花消失樹苗」

儘管奧運落幕，內地「全紅嬋熱」迄今尚未退燒，老家湛江市麻章區邁合村「打卡」人潮絡繹不絕，許多小販嗅到商機，除了擺攤讓全家前面馬路成了「小吃一條街」，甚至其家門口被網友暱稱「水花消失樹」的鳳凰樹也成了香餑餑，有人直接開賣鳳凰樹苗，一株38元人民幣。

內地跳水女將全紅嬋奧運奪金，廣東老家成了網紅打卡地，甚至有小販在門口開賣「水花消失樹苗」，傳出全家人不堪其擾搬去自家果園住，對此全爸回應本來忙於農務就沒回家，遊客湧入對生活影響不大。

內地「全紅嬋熱」迄今尚未退燒

儘管奧運落幕，內地「全紅嬋熱」迄今尚未退燒，老家湛江市麻章區邁合村「打卡」人潮絡繹不絕，許多小販嗅到商機，除了擺攤讓全家前面馬路成了「小吃一條街」，甚至其家門口被網友暱稱「水花消失樹」的鳳凰樹也成了香餑餑，有人直接開賣鳳凰樹苗，一株38元人民幣。

全紅嬋哥哥全進華13日在直播中表示一天近萬人湧進村，也不是說家都回不去，因為太多人，根本不敢露臉。對於家門口變美食街，全進華調侃自己也沒想到，以前吃夜宵要走很遠，現在一出門什麼都有。

13日下午，《海報新聞》記者聯繫上全紅嬋父親全文茂，他對於網友們的來訪和打卡抱有理解和寬容，「很多都是家長帶著孩子來，（想借此）鼓勵自己的孩子，他們過來轉一轉、逛一逛都很開心，歡迎他們」。