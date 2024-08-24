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中國
2024-08-24 11:15:53

全紅嬋老家成湛江新景點　旅行社搶推58元一日購物團

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全紅嬋

全紅嬋在巴黎奧運奪下「雙金」已經過了2周，全紅嬋的老家廣東湛江邁合村依舊熱鬧。甚至有旅行社看準商機，推出「邁合村一日遊」行程，可說全紅嬋「一個人帶火了一座村」。

內媒《九派新聞》23日報道，邁合村內小吃街攤位較前幾日有所增加，除售賣各地美食外，還增添了打氣球等娛樂項目。且隨著中秋節臨近，不少月餅商家也來擺攤。

村裏開了目前唯一餐館

報道指出，全紅嬋家附近甚至新開了一家專賣烤乳豬、白切雞等菜品的店家。據老闆娘介紹，她之前在別處開過餐廳，因邁合村遊客多，3天前索性在家鄉開店，這是村裏目前唯一的餐館。

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報道又指，在邁合村小吃街的另一端，全紅嬋鄰居全華才在家門口擺起了牛雜攤。他曾賣牛雜虧本，被網友戲稱為「虧本哥」、「牛雜哥」。全華才表示，當時他剛開始做牛雜生意，很多不懂的地方，才導致虧本，「現在不虧本了，只是比較辛苦」。他表示，他每天早上7點起床開始準備，收攤後打掃完接近淩晨，這段時間他已瘦近5公斤。

全紅嬋步出機場之後，因為沒有行李車阻隔，令她被民眾東拉西扯去拍照。 全紅嬋步出機場之後，因為沒有行李車阻隔，令她被民眾東拉西扯去拍照。 大叔的花束打中全紅嬋的臉。 大叔的花束打中全紅嬋的臉。 全紅嬋老家成網紅打卡地　逾千人入村嚇壞紅母：不敢讓女兒回家 全紅嬋母親（右）表示人太多不讓女兒回家。（圖／翻攝直播吧） 全紅嬋父母平時都在自家果園忙種紅橙。（圖／翻攝央視網）

贈送容量為5升的電火鍋

而全華才最近嘗試做快餐，向遊客販售白切雞、白切鴨。他提到，所有攤位被要求在晚間10時半結束營業。近日，他還看到邁合村來了很多旅遊大巴士：「有位報團的阿姨告訴我，這個團幾十塊錢（人民幣）一個人，報名後還送米」。

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報道稱，經查詢發現，有旅行社竟然推出吳川市至邁合村的一日遊，價格為每人58元人民幣（約63.5港元），報名後還贈送容量為5升的電火鍋。活動詳情顯示，此價格有年齡要求，為25至70歲，其他年齡需增加70元人民幣（約76.6港元）。該旅行社工作人員稱，該團為購物團，限制年齡是因為需要有消費能力的遊客參團。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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