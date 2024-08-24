全紅嬋老家成湛江新景點　旅行社搶推58元一日購物團

全紅嬋在巴黎奧運奪下「雙金」已經過了2周，全紅嬋的老家廣東湛江邁合村依舊熱鬧。甚至有旅行社看準商機，推出「邁合村一日遊」行程，可說全紅嬋「一個人帶火了一座村」。

內媒《九派新聞》23日報道，邁合村內小吃街攤位較前幾日有所增加，除售賣各地美食外，還增添了打氣球等娛樂項目。且隨著中秋節臨近，不少月餅商家也來擺攤。

村裏開了目前唯一餐館

報道指出，全紅嬋家附近甚至新開了一家專賣烤乳豬、白切雞等菜品的店家。據老闆娘介紹，她之前在別處開過餐廳，因邁合村遊客多，3天前索性在家鄉開店，這是村裏目前唯一的餐館。