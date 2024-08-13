全紅嬋老家成網紅打卡地　逾千人入村嚇壞紅母：不敢讓女兒回家

巴黎奧運圓滿落幕，中國跳水女將全紅嬋勇奪兩面金牌，再次成為焦點，其位於廣東湛江老家每天湧入近千人打卡，讓村裡連夜修路建停車場，全紅嬋親媽透露人實在太多，不敢讓女兒回家。
最近每天都有約1000人入村打卡
據《海報新聞》報導，全紅嬋在廣東湛江市麻章區麻章鎮邁合村的老家成了網紅打卡地，其爺爺家門口變成了「小吃一條街」。
邁合村村幹部全自華向記者表示，最近每天都有約1000人來村裡打卡，「最近村裡都是外地車牌的車，現在村裡還規劃了停車位、安排人指揮交通，下午、晚上的遊客會多一些，還有二十多個外村的人來我們這兒擺攤。全紅嬋這麼小的年紀能拿到兩次奧運冠軍很不容易，她現在是我們這邊很多小孩子的榜樣，很多家長帶孩子來打卡」。
據悉，全紅嬋上一次回村是在前年，現在全紅嬋80多歲的爺爺奶奶、爸爸媽媽和兄弟姐妹仍住在邁合村的小院裡。網傳影片中邁合村村口停滿了車輛，遊客川流不息，全紅嬋爺爺家院子門口有許多人正在拍照打卡。為維持秩序，鄉鎮及派出所均派出工作人員日夜巡邏，村裡也派出數十名志願者參與巡邏和打掃衛生，甚至有時忙到深夜。
紅母決定不讓全紅嬋回家以免引起過度擁擠
另據《直播吧》消息，全紅嬋母親表示由於訪客絡繹不絕，她們決定不讓全紅嬋回家以免引起過度擁擠，「不敢讓她在家裡，太多人來了，全都爆棚了」。全媽表示就連今年春節她也沒能回來，儘管很少見到本人，「但她常常通過視頻和我保持聯繫，我們經常聊天」。
相關新聞登上陸網熱搜，不少人大讚全紅嬋帶動鄉村振興，「嬋妹妹憑一己之力帶動了家鄉的發展，挺不錯的」、「鄉村振興的其中一個途徑，未嘗不可」、「一人帶動一個村的經濟也不錯啊」，但也有不少網友憂心打擾到全家隱私，「帶動經濟是好事，但無休止的『打卡』，會打擾全紅嬋家人的普通生活」、「有很多是蹭熱度做直播的，真的非常打擾和影響」。
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