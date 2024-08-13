全紅嬋老家成網紅打卡地　逾千人入村嚇壞紅母：不敢讓女兒回家

據《海報新聞》報導，全紅嬋在廣東湛江市麻章區麻章鎮邁合村的老家成了網紅打卡地，其爺爺家門口變成了「小吃一條街」。

最近每天都有約1000人入村打卡

據《海報新聞》報導，全紅嬋在廣東湛江市麻章區麻章鎮邁合村的老家成了網紅打卡地，其爺爺家門口變成了「小吃一條街」。

邁合村村幹部全自華向記者表示，最近每天都有約1000人來村裡打卡，「最近村裡都是外地車牌的車，現在村裡還規劃了停車位、安排人指揮交通，下午、晚上的遊客會多一些，還有二十多個外村的人來我們這兒擺攤。全紅嬋這麼小的年紀能拿到兩次奧運冠軍很不容易，她現在是我們這邊很多小孩子的榜樣，很多家長帶孩子來打卡」。

據悉，全紅嬋上一次回村是在前年，現在全紅嬋80多歲的爺爺奶奶、爸爸媽媽和兄弟姐妹仍住在邁合村的小院裡。網傳影片中邁合村村口停滿了車輛，遊客川流不息，全紅嬋爺爺家院子門口有許多人正在拍照打卡。為維持秩序，鄉鎮及派出所均派出工作人員日夜巡邏，村裡也派出數十名志願者參與巡邏和打掃衛生，甚至有時忙到深夜。