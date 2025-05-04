全紅嬋老家獲批起獨立屋　村委會：奧運奪金獎勵

網傳奧運跳水冠軍全紅嬋在廣東老家蓋起別墅新房，佔地120平方米（約40坪），為上下兩層半。當地村委會證實是「嬋寶」2021年奧運奪金後，獲村官方給予的獎勵，近日申請地皮合規審批後才開工建造，預計一年後交屋。 據《極目新聞》報導，全紅嬋在廣東湛江市麻章區邁合村的全家新房工地，位於鄉道附近，距離爺爺家在村中心的房子不遠，步行不到一公里的距離即可到達。目前工地已用鐵皮圍起，有打樁機、挖掘機等建築機具進駐。施工方負責人向記者表示，3日上午新房正式開工，下午工人將鋼筋運進場內，並將之安插定位，4日早上開始打樁建設。

哥哥回應「不是豪宅」 對此，全紅嬋哥哥全進華也回應，稱「建房子是真的，我們家在村裡面沒有自己的房子，這些年自己也助農帶貨賺到點錢，然後把這些錢拿出來蓋個房子，以後弟弟妹妹們回家都有自己的房間住了，但這房子不是豪宅，就是普通的農村房子」。全進華強調，建房的錢都是帶貨，直播，還有果園賺的錢，沒有動用「嬋寶」的獎金和代言費。

全紅嬋現身房子為大伯家 據悉，全紅嬋父母、兄長等人平時都住在山上果園，此前全紅嬋一家在邁合村現身時的房子，實為其大伯家。對於全家人終於有自己房屋，不少網民都送上祝賀，「恭喜嬋寶終於有家了」、「這是她應得的回報，實至名歸」、「奧運冠軍為國爭光，1200平方米也不過分」、「原來全妹家還沒有自己的房子，我真的心痛了」。