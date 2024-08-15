全紅嬋被內地記者高姿態評「瘋瘋癲癲、像白癡」　網友怒轟：你算哪根蔥？

雖然巴黎奧運已落幕，但中國跳水小將全紅嬋的話題仍不斷。一名內地男記者14日在直播點評全紅嬋「瘋瘋癲癲」、「應對不得體」、「不跳水後像個白癡能行嗎？」此番言論迅速引來網友砲轟。
3名在巴黎奧運採訪的內媒記者14日開直播聊奧運，《南方日報》體育記者朱小龍就在直播點評全紅嬋，「雖然她（全紅嬋）在場外邊拍的視頻裡瘋瘋癲癲的，給人家德國的運動員展示金牌什麽的」。
朱小龍接著肯定全紅嬋毋庸質疑是個優秀運動員，「但作為一個人，她可能不是很完整」，並指全紅嬋「應對很多事情不是很得體」。
朱小龍又提到全紅嬋現在開始學英語，「我覺得這很好，因為不光是要把跳水跳好，作為一個人，你長大了，你不可能跳一輩子水吧，你不跳水以後像個白癡一樣能行嗎？」朱小龍還表示，「很高興看到全紅嬋成長」。
全紅嬋在3年前的東京奧運一鳴驚人，在跳水女子10公尺跳台奪金。本屆巴黎奧運，全紅嬋成功在女子10公尺跳台衛冕，同時與搭檔陳芋汐在女子雙人10公尺跳台摘金。全紅嬋也打破紀錄，以17歲131天成為中國奧運史上最年輕「三金王」。
對於朱小龍如此「高姿態」的評價奧運冠軍，網友一面倒怒轟，「生活枯燥無味，蛤蟆點評人類」、「爹味太重了，一副說教樣」、「活潑可愛的一17歲小姑娘也能被他說成瘋瘋癲癲，到底誰癲？」、「他是哪根蔥？」、「他算個啥？還點評紅姐，人家未成年就為國爭光了，他有啥貢獻？」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章