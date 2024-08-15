全紅嬋被內地記者高姿態評「瘋瘋癲癲、像白癡」 網友怒轟：你算哪根蔥？

雖然巴黎奧運已落幕，但中國跳水小將全紅嬋的話題仍不斷。一名內地男記者14日在直播點評全紅嬋「瘋瘋癲癲」、「應對不得體」、「不跳水後像個白癡能行嗎？」此番言論迅速引來網友砲轟。

3名在巴黎奧運採訪的內媒記者14日開直播聊奧運，《南方日報》體育記者朱小龍就在直播點評全紅嬋，「雖然她（全紅嬋）在場外邊拍的視頻裡瘋瘋癲癲的，給人家德國的運動員展示金牌什麽的」。

朱小龍接著肯定全紅嬋毋庸質疑是個優秀運動員，「但作為一個人，她可能不是很完整」，並指全紅嬋「應對很多事情不是很得體」。