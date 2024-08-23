全紅嬋買蘋果手機贈母　精選iPhone 15 Pro Max登熱搜

近日，有內地網民在手機店偶遇奧運跳水冠軍全紅嬋給媽媽買手機，影片遭曝光後引發熱議，相關話題衝上微博熱搜榜第一，許多網民稱讚「嬋寶」有孝心。
據內媒《快科技》22日報道，有網傳影片顯示，全紅嬋身穿白色短袖、戴著帽子在Apple授權經銷商門市現身，並且選購了一部蘋果手機，身旁有一名黑衣長髮女子陪同。
網民：有權利買自己想買的
據該門市店員在「小紅書」發文稱，全紅嬋21日晚上到店時說想買新手機送給媽媽，經店員根據她的需求為她推薦了大屏幕、大容量iPhone，全紅嬋上手體驗樣機後，購買了一部容量為256GB的白色iPhone 15 Pro Max。
店員說，一開始覺得客人包包上掛的烏龜公仔很眼熟，才意識到是奧運冠軍全紅嬋。此外，全紅嬋還購買了一個蠟筆小新的保護殼。
有店員在留言區補充細節稱，全紅嬋一進來就問哪款手機最好，要買給媽媽。對此，有網民猜測可能是全紅嬋準備回家看望家人，特別為媽媽選購禮物。對於部分網民質疑全紅嬋選擇購買蘋果手機，有網民說：「消費者有權利買自己想買的，有些人別唧唧歪歪的了，人家自己的錢。」
有孝心的好孩子
還有網友爆料稱，全紅嬋此前和哥哥打電話時有提到媽媽手機壞了，說下次會拿一個回去，還曾在哥哥的直播間表示要給做飯的媽媽買個風扇。22日，「#全紅嬋給媽媽買手機#」話題衝上登上微博熱搜第一，網民紛紛稱讚全紅嬋是言出必行、有孝心的好孩子。
不少網民紛紛對店員表示羨慕：「旁邊兩個小哥哥笑的好開心，要我有幸看到我也會這樣」；「我看影片的表情像極了中間那位小哥哥的表情，嘴角都到太陽穴了」；「國寶級的娃娃」。
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