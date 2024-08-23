全紅嬋買蘋果手機贈母　精選iPhone 15 Pro Max登熱搜

據該門市店員在「小紅書」發文稱，全紅嬋21日晚上到店時說想買新手機送給媽媽，經店員根據她的需求為她推薦了大屏幕、大容量iPhone，全紅嬋上手體驗樣機後，購買了一部容量為256GB的白色iPhone 15 Pro Max。

據內媒《快科技》22日報道，有網傳影片顯示，全紅嬋身穿白色短袖、戴著帽子在Apple授權經銷商門市現身，並且選購了一部蘋果手機，身旁有一名黑衣長髮女子陪同。

店員說，一開始覺得客人包包上掛的烏龜公仔很眼熟，才意識到是奧運冠軍全紅嬋。此外，全紅嬋還購買了一個蠟筆小新的保護殼。

有店員在留言區補充細節稱，全紅嬋一進來就問哪款手機最好，要買給媽媽。對此，有網民猜測可能是全紅嬋準備回家看望家人，特別為媽媽選購禮物。對於部分網民質疑全紅嬋選擇購買蘋果手機，有網民說：「消費者有權利買自己想買的，有些人別唧唧歪歪的了，人家自己的錢。」