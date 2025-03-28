全紅嬋18歲！生日願望是解除打機時間限制？

中國跳水名將「奧運3金王」全紅嬋今日（3月28日）迎來18歲生日，正式邁入成年，網友也紛紛獻上祝福。而全紅嬋先前曾在採訪透露，自己在訓練以外的興趣愛好，更透露生日願望心願。
綜合《現代快報》等報道，全紅嬋近日出席活動時提前慶祝18歲生日，她許願希望自己以後越來越好。隊友陳芋汐、昌雅妮、王宗源也紛紛送上生日祝福。
被限制每日打機1小時 感覺不夠
而賽場之外，全紅嬋也有著普通青少年的愛好。受限於內地的「防沉迷機制」，愛打遊戲的她曾透露最大的心願之一，是可以解鎖遊戲時間限制，之前她每天只能玩一小時，感覺「不夠」。
而全紅嬋近日在訪談中也提到，在休假期間會跟隊友與朋友逛街、打遊戲機與追劇。她透露，自己有在追白敬亭及章若楠主演的劇集《難哄》，還大讚「很好看」。
而如今全紅嬋已滿18歲，不少網友也留言道賀，「全妹心想事成啦，今天開始就解鎖防沉迷，生日快樂」、「今天狠狠的玩個通宵」、「全：比賽讓我和成人比賽，玩遊戲把我劃到青少年防沉迷是吧」、「真快啊，已經長大了，感覺還是14—15歲的印象」。
目標先減肥
奧運會今天在微博發布全紅嬋的專訪。她談到在巴黎奧運後，並沒有保持巔峰，有點慢慢地往下走的感覺，因為體能下降了很多，接下來先做好當下，目標是先把體重減下來。
全紅嬋2007年3月28日出生於廣東省湛江市，是國家跳水隊女運動員，主項為女子10米跳台。她在2021年東京奧運，憑藉招牌「水花消失術」，奪得女子10米跳台金牌。巴黎奧運上，她在女子10米跳台連霸，並與隊友陳芋汐在女子雙人10米跳台奪金，成為內地史上最年輕「奧運3金王」。
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