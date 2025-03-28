全紅嬋18歲！生日願望是解除打機時間限制？

中國跳水名將「奧運3金王」全紅嬋今日（3月28日） 迎來18歲生日，正式邁入成年，網友也紛紛獻上祝福。而 全紅嬋先前曾在採訪透露，自己在訓練以外的興趣愛好，更透露生日願望心願。

綜合《現代快報》等報道，全紅嬋近日出席活動時提前慶祝18歲生日，她許願希望自己以後越來越好。隊友陳芋汐、昌雅妮、王宗源也紛紛送上生日祝福。

被限制每日打機1小時 感覺不夠

而賽場之外，全紅嬋也有著普通青少年的愛好。受限於內地的「防沉迷機制」，愛打遊戲的她曾透露最大的心願之一，是可以解鎖遊戲時間限制，之前她每天只能玩一小時，感覺「不夠」。