全運會︱中央網信辦：整治抹黑「一國兩制」及體育飯圈謾罵等行為

中央網信辦發布關於開展「清朗·十五運會和殘特奧會網絡環境整治」專項行動的通知，為做好十五運會和殘特奧會保障工作，網信辦決定自11月4日至12月20日開展「清朗·十五運會和殘特奧會網絡環境整治」專項行動，集中整治以下6類突出問題：

（一）散布涉十五運會和殘特奧會及相關地區公共政策、社會民生領域虛假信息，捏造可能引起恐慌的災難事故、違法犯罪、食品產品質量問題、疫情防控等謠言，特別是在權威闢謠信息發布後仍大肆造謠傳謠的行為。

（四）未經許可擅自開展涉十五運會和殘特奧會相關互聯網新聞信息服務活動。利用人工智能技術製作和發布有關虛假賽事視頻，以及關聯賽事和運動員、教練員、裁判員等的不實信息。

（三）發布抹黑「一國兩制」制度言論，散布有關人群、民族、地域歧視的信息，挑撥地域對立、煽動群體對立，惡意損害香港、澳門、廣州、深圳等主要賽事舉辦地及相關地區形象。

（二）片面、歪曲傳播賽事期間可能出現的突發事件信息，假冒當事人或相關人員身份發聲，關聯翻炒舊聞舊事。

禁「人肉搜索」運動員私隱信息 誘導網絡暴力

（五）使用相同或者相似名稱、域名、標識、頁面等假冒仿冒十五運會和殘特奧會的網站、流動應用程式、快應用、小程序；在賬號名稱、頭像、簡介、直播間或短視頻背景等環節假冒仿冒相關地區官方機構、新聞媒體等。

（六）組織「人肉搜索」，故意洩露運動員、教練員、裁判員等個人私隱信息，；實施拉踩引戰、互撕謾罵等體育飯圈不良行為，影響運動員備戰和賽事舉辦。

中央網信辦秘書局強調將在各級網絡舉報平台開設十五運會和殘特奧會舉報專區，組織網站平台在顯著位置設置專項行動舉報入口。全國運動會將在下周日（9日）至21日期間舉辦，而中國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會的日子則是12月8日到15日，是次盛事由廣東、香港和澳門三地聯合承辦。