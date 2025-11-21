全運會｜全國政協主席王滬寧宣布閉幕　主火炬熄滅會旗交予湖南

全運會閉幕式晚上舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧宣布閉幕。儀式晚上8時在深圳展開，參賽代表團陸續進場，包括馬龍及蘇炳添等幾名著名運動員在場獻唱今屆全運會的主題曲，一批兒童獻唱粵語童謠。而在升國旗和唱國歌之後，廣東省省長孟凡利、香港特區行政長官李家超、澳門特區行政長官岑浩輝及國家體育總局局長高志丹亦陸續致辭。到王滬寧宣布閉幕後，參賽代表團就退場，主火炬亦之後亦都熄滅，再舉行交接全運會會旗儀式，將會旗交給下一屆東道主湖南。文體展演隨即開始，包括有粵港澳特色的表演，包括融入科技元素，展示液態畫布等。

行政長官李家超晚上到深圳出席閉幕式，並聯同廣東省省長孟凡利和澳門特區行政長官岑浩輝一同將全運會會旗交接予下一屆全運會主辦方湖南省。李家超感謝全國政協主席王滬寧親自出席，並感謝中央信任，感謝國家體育總局堅實支持，廣東、香港和澳門三地同心，首次共同承辦全運會，攜手呈獻了這場「簡約、安全、精彩」的體育盛會，共同譜寫大灣區融合發展新篇章。

李家超在社交專頁表示，全運會的成功，屬於每一位運動員，也屬於每一位教練、裁判員、工作人員和志願者，是大家一同用熱情溫暖賽場，用汗水點亮夢想，共同締造了這段難忘的全運記憶。全運會落幕後，體育精神永不散場，會將全運會的激情奮鬥，轉化為體育強國建設的奮進動力。