全運會｜習近平宣布第15屆全運會開幕

由粵港澳三地合辦的第15屆全運會開幕式，周日晚8時在廣東奧林匹克體育中心隆重舉行，國家主席習近平與夫人彭麗媛、國際奧委會主席考文垂，以及終身名譽主席巴赫一同進場。習近平於儀式上宣布運動會開幕。 開幕儀式由第15屆全運會組委會執行長、廣東省省長孟凡利主持，中華人民共和國國旗入場，中華人民共和國運動會會旗，以及中華人民共和國第十五屆運動會會旗入場，接著為裁判、參賽代表團代表進場。本屆全運會東道主廣東、香港、澳門體育代表團則壓軸出場。

李家超：全力辦好賽事 參賽代表團入場後，全體起立，升起中華人民共和國國旗，奏唱中華人民共和國國歌。廣東省委書記黃坤明、香港特首李家超及澳門特首岑浩輝先後致辭。黃坤明稱本屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，「這是我們的榮光，激勵我們逐夢未來、自信自強，奮力譜寫灣區發展實踐的新篇章」。李家超致辭時稱，香港特區政府對於肩負使命，感到無比振奮，定當不負重託，全力辦好賽事。在今屆全運會，香港派出歷來最大規模代表團參加，1,362名運動員將參加28個競體項目、23個團體項目。

各代表致辭完畢後，現場升起全運會會旗、會歌，然後運動員、教練和裁判代表宣誓，以及進入以《圓夢未來》為主題的文體表演環節；香港粵劇名伶汪明荃、歌手容祖兒、曾比特參演，展現大灣區文藝能量，劉德華則演唱《中國人》。儀式結束前，粵港澳三地火炬手共同點燃15運會主火炬，以及歌手演唱開幕式主題歌。

全運會｜習近平：全運會是中國最高水準運動會 習近平周日下午在廣州白雲國際會議中心會見來華出席第15屆全運會開幕式的國際奧委會主席考文垂和終身名譽主席巴赫。習近平指出，奧林匹克精神是人類文明的重要內容，寄託各國人民對建設更美好世界的期盼，同中方推動建構人類命運共同體的願景高度契合。中國始終是奧林匹克精神的堅定實踐者、維護者、傳播者。