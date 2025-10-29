全運會｜超級「黑科技」 場館變有「腦」兼大玩元宇宙

第十五屆全運會即將在下月初舉行，各地場館的升級改造，以及比賽期間的後勤保障工作是另一個關注焦點。
為了完美舉辦比賽，讓觀眾享有最佳觀賽體驗，許多超級「黑科技」應運而生，全面展現「科技+體育」的融合創新。
元宇宙雲上全運村：打破觀賽時空界限
「I人」害怕現場太擠逼？熱門比賽搶不到門票？不用擔心，廣東有公司在全運會廣州賽區研發推出「元宇宙雲上全運村」，觀眾無論身處何地，都能享有沉浸式互動體驗，提升比賽的可觀性，更能身歷其境地感受到現場的激情與氛圍，突破傳統觀賽模式的物理限制。
「元宇宙雲上全運村」的核心特色，是首次在全國大型體育賽事中，規模化應用「數字人分身」技術。這一位「分身」，擁有AI驅動的虛擬形象面部識別構建功能，以及可編輯的服飾外觀系統，可以在卡通與寫實風格之間即時切換，觀眾可以藉此創建獨特的形象。
廣東移動融合了雲渲染、雲化RTC與5G+邊緣計算架構，構建出一個支援萬人並發的3D虛擬全運村場景，有高清低延遲直播、智慧觀賽及實時互動等功能。
在這個全國首個的全運會元宇宙數字空間，觀眾化身數字分身暢遊，實現智慧全運新體驗。
深圳市體育中心：打造「未來場館」
經過5年改造升級後，內外煥然一新的深圳市體育中心，是其中一座「黑科技場館」。指揮中心是場館的「神經中樞」，透過「數字孿生技術」，外部的車輛總覽、安防監控、觀眾人流等，實時數據都顯示在超巨大電子螢幕上。智能賽事指揮系統會透過大數據分析和人工智能技術，對賽事全流程進行精準調度與高效管理。智能安保系統則可通過人臉識別、物聯網等技術，為賽事安全提供全方位保障。
深圳市體育中心的體育館還有一項令人驚嘆的「黑科技」，就是世界首創、國內唯一的「開合屋蓋兼顧移動斗屏」系統。顧名思義，體育館的屋頂可以按需要打開或閉合。而根據屋頂的開合，比賽大廳正上方的超大斗屏，就可以移動切換為雙面橫屏或四面斗屏。
例如在網球比賽時，體育館可以打開屋頂，讓賽事在日光下進行，斗屏並即時分開，移動到看台兩側，為「山頂位」的觀眾提供更好的觀賽體驗。這項「黑科技」可以滿足籃球、網球、羽毛球、體操等16項比賽的快速場景切換。
