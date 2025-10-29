全運會｜超級「黑科技」 場館變有「腦」兼大玩元宇宙

元宇宙雲上全運村：打破觀賽時空界限 「I人」害怕現場太擠逼？熱門比賽搶不到門票？不用擔心，廣東有公司在全運會廣州賽區研發推出「元宇宙雲上全運村」，觀眾無論身處何地，都能享有沉浸式互動體驗，提升比賽的可觀性，更能身歷其境地感受到現場的激情與氛圍，突破傳統觀賽模式的物理限制。 「元宇宙雲上全運村」的核心特色，是首次在全國大型體育賽事中，規模化應用「數字人分身」技術。這一位「分身」，擁有AI驅動的虛擬形象面部識別構建功能，以及可編輯的服飾外觀系統，可以在卡通與寫實風格之間即時切換，觀眾可以藉此創建獨特的形象。 廣東移動融合了雲渲染、雲化RTC與5G+邊緣計算架構，構建出一個支援萬人並發的3D虛擬全運村場景，有高清低延遲直播、智慧觀賽及實時互動等功能。 在這個全國首個的全運會元宇宙數字空間，觀眾化身數字分身暢遊，實現智慧全運新體驗。