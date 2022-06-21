兩感染群組互有關連 澳門增至36人染新冠肺炎

澳門新冠疫情擴大，截至昨午4時增至36人感染，感染源頭暫時未明。衛生局指出，今波疫情目前有兩個群組，分別是緬甸外僱群組及監獄員工群組，兩者互有關連，「關連點」可能是一間燒味店及燒味店前的生果店；群組成員包括小學教師，亦曾有群組成員參加婚宴，接觸者初步統計超過300人。

澳門前日中午開始強檢，截至昨午4時已為近46萬人採樣，其中已出結果的近27萬人呈陰性，另再有3個10混1樣本初步呈陽性，要進一步複檢。染疫的36人當中，衛生局初步檢測發現，大部分感染Omicron變種病毒。俗稱「澳門蛋」的澳門東亞運動會體育館已改建成方艙醫院，最快今日開艙接收病人。

至於兩個感染群組的關連，澳門衛生局指，涉事燒味店一名每日往返珠澳的內地員工在珠海確診，惟該名員工是屬於監獄員工群組；相關監獄員工經常到燒味店對面的生果檔探訪親戚，而緬甸外僱群組其中一名外僱則經常經過涉事燒味店，目前暫未知兩個群組染疫的先後次序。

因應澳門突然爆疫，珠海前日凌晨起在橫琴粵澳深度合作區、香洲區、高新區等展開一連3天強檢，並實施臨時交通管制，暫停區內非必要流動。珠海政府昨晚通報，首日共178.65萬人採樣檢測，全為陰性。此外，珠海前日通報2宗澳門、1宗香港輸入個案，當局同日晚上更在香洲區拱北幾間娛樂場所發現，共13名近期從澳門入境人士在場消遣，違反隔離規定，罰各人行政拘留10日。

唐山遷西要求隔離者食連花清瘟預防染疫

內地整體疫情方面，前日新增38宗確診、71宗無症狀感染，本土個案分別佔14及10宗，主要在上海和北京發現。河北唐山再爆負面新聞，一名姓張女子上周五從北京低風險區抵達唐山遷西縣，在酒店集中隔離時，酒店職員發放連花清瘟膠囊(圖)，稱必須每餐飯後服用作預防新冠之用，兼要自拍服藥短片，如不服用，將上報有關單位。酒店方面承認有此一事，「是上面指揮部發下來的藥」，遷西縣疫情指揮部集中隔離組工作人員則回應稱，所有集中隔離人士都要服用，「我們每頓都提供(連花清瘟)，預防性服藥，沒強制塞嘴裡，不願意吃就簽個承諾書」。