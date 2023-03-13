兩會2023｜中央重視發揮港澳獨特優勢 國務院總理李強：港澳地位只會加強

十四屆全國人大一次會議今早（13日）閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂出席首次中外記者會。李強在會上表示，首先要感謝大家為報道這次中國兩會所付出的辛勞，他亦表示，衷心感謝黨和人民的信任，也深知肩負責任重大、使命光榮，承諾一定在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，緊緊依靠廣大人民，以奮發有為的精神狀態和時時放心不下責任意識，忠實履行憲法和法律賦予的職責，廉潔奉公、鞠躬盡粹、不辱使命。

新一屆政府工作要把黨中央決策部署貫徹好、落實好

李強表示，新一屆政府的任期未來５年對於全面建設社會主義現代化國家來說是開局起步的關鍵時期，所以國內外非常關注新一屆政府的工作。他說：「我的問題是，新一屆政府的施政目標是什麽？有哪些工作重點？將會怎樣來開展工作？」

李強又表示，2022年10月份召開的黨的二十大，對國家今後5年和更長時間的發展作了全面的戰略部署，大家比較關心的重大問題都能從黨的二十大報告中找到清晰的答案。新一屆政府的工作，就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，把黨的二十大擘畫的宏偉藍圖變成施工圖，與全國人民一道，一步一個腳印把宏偉藍圖變成美好現實。

達到經濟增長目標不容易 需要努力

李強又感謝黨及人民信任，指深感肩負責任重大，使命光榮，會在以國家主席習近平為核心的黨中央堅強領導下，依靠廣大人民，以奮發有為的精神狀態，和「時時放心不下」的責任意識，忠實履行憲法和法律賦予的職責，勇毅前行、廉潔奉公、鞠躬盡瘁、不辱使命。

李強指，將今年經濟目標訂在5%左右，是考慮了各項因素，現時中國經濟總量已經超過121萬億元，面對不少挑戰，要達到增長目標是不容易，需要努力，形容今年經濟形勢不容可觀，難預料因素多及有偶發問題，相信穩增長對中國及世界各地都是考驗。