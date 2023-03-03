兩會2023︱全國政協主席團成員名單出爐　消息指長實李澤鉅榜上無名　意味只任政協委員（更新李澤鉅回應）

全國政協主席團成員名單出爐，消息指長和李澤鉅榜上無名。(資料圖片)

第14屆全國政協首次會議，將於明天（4日）開幕，今（3日）舉行全體委員會預備會議，審議通過新一屆政協主席團成員、主席團會議主持人和秘書長名單。

（18:20 更新李澤鉅回應）

李澤鉅向傳媒回應表示，自己自1998年起擔任全國政協委員已25年，未來5年亦將繼續；而自2003年開始，已連續4屆出任政協常委，可能是香港人長時間肩負這個職務的其中一項紀錄，又指服務國家有許多渠道。

李澤鉅不在名單內

據了解，多名港區政協成為主席團成員，包括唐英年、林建岳等將續任政協常委，至於現任政協常委、長實（1113）主席李澤鉅則不在名單內，意味只任政協委員。

何超瓊、李家傑等入圍

消息指，恒基（012）主席李家傑、福建社團聯會榮譽主席吳良好、前世衛總幹事陳馮富珍、中總會長蔡冠深、義工聯盟主席譚錦球等入圍，或將連任政協常委；信德集團（242）主席何超瓊、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝亦榜上有名，或任政協常委。

數名續任委員的政協專委會副主任亦將入選常委，包括遠東集團主席邱達昌、港區省級政協聯誼會會長施榮懷、九龍社團聯會會長王惠貞等。

此外，據報全國政協委員高永文、由人大轉跑道至政協的立法會班長廖長江、廣東社團總會主席龔俊龍、中聯辦副主任陳冬亦晉身主席團成員名單，很大機會出任政協常委。