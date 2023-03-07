兩會2023｜國務院機構改革方案：精減中央國家機關人員 各部門人手統一減5%

十四屆全國人大第二次全體會議今午審議國務院機構改革方案(下稱「方案」)，國務委員兼國務院秘書長肖捷就方案作出說明。主要改革內容包括重新組建科學技術部；組建國家金融監督管理總局，不再保留中國銀行保險監督管理委員會；中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構；統籌推進中國人民銀行分支機搆改革，撤大區分行、不再保留人行縣市支行；以及精減中央國家機關人員編制，各部門統一按照5%的比例精減等。

中央國家機關收回的編制 用於加強重點領域重要工作

中央多次強調要「過緊日子」，財政部長劉昆日前更直言，政府過緊日子是應該長期堅持的方針政策，要將每一分錢都用在刀刃上、緊要處，將削減和取消低效無效支出，騰出更多財政資源，集中財力保障國家的重大戰略任務，支持地方保基本民生、保市場主體，「以政府過緊日子，換老百姓過好日子」。

根據肖捷簡介的方案，中央國家機關各部門人員編制，統一按照5%的比例進行精減，而收回的編制，主要用於加強重點領域和重要工作。

實現高水平科技自立自強 重新組建科學技術部

另外，國家主席習近平去年提出要加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強；國務院總理李克強亦在任內最後一份工作報告提出，科技政策要聚焦自立自強，並要完善新型舉國體制，發揮好政府在關鍵核心技術攻關中的組織作用，突出企業科技創新主體地位。

方案提出，重新組建科學技術部，該部仍是國務院組成部門，但會加強推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合等職能；強化戰略規劃、體制改革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責；深化財政科技經費分配使用機制改革，完善中央財政科技計劃執行和專業機構管理體制等。與此同時，科學技術部為各部委組織擬訂的發展規劃與政策、相關指導職責及相應技術開發/發展中心，劃歸相應部委，而科學技術部的「國家外國專家局」牌子將掛於人力資源和社會保障部。