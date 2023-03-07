兩會2023｜國務院機構改革方案：精減中央國家機關人員 各部門人手統一減5%

十四屆全國人大第二次全體會議今午審議國務院機構改革方案(下稱「方案」)，國務委員兼國務院秘書長肖捷就方案作出說明。主要改革內容包括重新組建科學技術部；組建國家金融監督管理總局，不再保留中國銀行保險監督管理委員會；中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構；統籌推進中國人民銀行分支機搆改革，撤大區分行、不再保留人行縣市支行；以及精減中央國家機關人員編制，各部門統一按照5%的比例精減等。
中央國家機關收回的編制 用於加強重點領域重要工作
中央多次強調要「過緊日子」，財政部長劉昆日前更直言，政府過緊日子是應該長期堅持的方針政策，要將每一分錢都用在刀刃上、緊要處，將削減和取消低效無效支出，騰出更多財政資源，集中財力保障國家的重大戰略任務，支持地方保基本民生、保市場主體，「以政府過緊日子，換老百姓過好日子」。
根據肖捷簡介的方案，中央國家機關各部門人員編制，統一按照5%的比例進行精減，而收回的編制，主要用於加強重點領域和重要工作。
實現高水平科技自立自強 重新組建科學技術部
另外，國家主席習近平去年提出要加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強；國務院總理李克強亦在任內最後一份工作報告提出，科技政策要聚焦自立自強，並要完善新型舉國體制，發揮好政府在關鍵核心技術攻關中的組織作用，突出企業科技創新主體地位。
方案提出，重新組建科學技術部，該部仍是國務院組成部門，但會加強推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合等職能；強化戰略規劃、體制改革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責；深化財政科技經費分配使用機制改革，完善中央財政科技計劃執行和專業機構管理體制等。與此同時，科學技術部為各部委組織擬訂的發展規劃與政策、相關指導職責及相應技術開發/發展中心，劃歸相應部委，而科學技術部的「國家外國專家局」牌子將掛於人力資源和社會保障部。
組建國家金融監督管理總局 取消中國銀保監會
此外，方案提出組建國家金融監督管理總局，作為國務院直屬機構，且不再保留中國銀保監會。國家金融監督管理總局將在中國銀保監會基礎上組建，職責包括：統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為；中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會(中證監)的投資者保護職責，均劃入國家金融監督管理總局。
方案並提出，要深化地方金融監管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備；地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。
中證監改國務院直屬 負責公司企業債券發行審核
方案同時提出，將中證監由國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構，強化資本市場監管職責，劃入國家發改委的企業債券發行審核職責，由中證監統一負責公司(企業)債券發行審核工作。
人民銀行削分行支行 改設省級分行計劃單列市分行
方案又提出，統籌推進中國人民銀行分支機搆改革，撤銷中國人民銀行大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行，在31個省(自治區、直轄市)設立省級分行，在深圳、大連、寧波、青島、廈門設立計劃單列市分行；中國人民銀行北京分行保留中國人民銀行營業管理部牌子，中國人民銀行上海分行與中國人民銀行上海總部合署辦公。不再保留中國人民銀行縣(市)支行，相關職能上收至中國人民銀行地(市)中心支行；對邊境或外貿結售匯業務量大的地區，可根據工作需要，採取中國人民銀行地(市)中心支行派出機構方式，履行相關管理服務職能。
國有金融資產由國有金融資本受託管理機構管理
方案提出，完善國有金融資本管理體制，按照國有金融資本出資人相關管理規定，將中央金融管理部門管理的市場經營類機構剝離，相關國有金融資產劃入國有金融資本受託管理機構，由其根據國務院授權統一履行出資人職責。與此同時，加強金融管理部門工作人員統一規範管理，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中證監會、國家外匯管理局及其分支機構、派出機構，均使用行政編制，工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。
組建國家數據局 統籌推進數字中國數字經濟
另一邊廂，方案提出組建國家數據局，由國家發改委管理，負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共用和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等；又提出不再單設國家鄉村振興局，在農業農村部加掛國家鄉村振興局牌子，以優化農業農村部職責，加快建設農業強國。方案還提出要完善老齡工作體制，實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動實現全體老年人享有基本養老服務，並將國家衛健委擬訂並協調落實的相關政策措施、承擔全國老齡工作委員會的具體工作等職責，劃入民政部，而全國老齡工作委員會將由民政部代管。
加快推進知識產權強國建設 加強並改進信訪工作
方案提出，完善知識產權管理體制，加快推進知識產權強國建設，全面提升知識產權創造、運用、保護、管理和服務水平，並將國家知識產權局由國家市場監督管理總局管理的國家局，調整為國務院直屬機構；商標、專利等領域執法職責，繼續由市場監管綜合執法隊伍承擔，相關執法工作接受國家知識產權局專業指導。國家信訪局則由國務院辦公廳管理的國家局，調整為國務院直屬機構，加強和改進人民信訪工作，更好維護人民根本利益。