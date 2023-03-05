兩會2023｜堅持穩中求進 李克強：今年GDP增長目標5%左右

十四屆全國人大一次會議開幕，國務院總理李克強發表任內最後一份政府工作報告，形容過去5年極不尋常、極不平凡，但在習近平為核心的黨中央堅強領導下，經受了世界變局加快演變、新冠疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，國內生產總值(GDP)增至121萬億元(人民幣，下同)，年均增長5.2%，而去年全年GDP增長3%，今年目標為增長「5%左右」。

李克強：去年固投增長5.1% 彌補消費收縮缺口

李克強表示，去年中國經濟發展遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊，在黨中央堅強領導下果斷應對、及時調控，取得來之極為不易的新成就，全年GDP增長3%，城鎮新增就業1,206萬人，年末城鎮調查失業率降到5.5%，居民消費價格(CPI)上漲2%；貨物進出口總額增長7.7%；財政赤字率控制在2.8%，中央財政收支符合預算、支出略有結餘；國際收支保持平衡，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現相對穩健；糧食產量1.37萬億斤，增產74億斤；基礎設施、製造業投資分別增長9.4%、9.1%，帶動固定資產投資增長5.1%，一定程度彌補了消費收縮缺口。

李克強：今年要突出做好穩增長 穩就業 穩物價工作

李克強認為，去年中國在攻堅克難中穩住了經濟大盤，在複雜多變的環境中基本完成全年發展主要目標任務，「我國經濟展現出堅強韌性」；今年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年，要堅持「穩字當頭、穩中求進」，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，持續改善民生，保持社會大局穩定，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

今年各項主要經濟發展目標，包括：GDP增長5%左右、CPI漲幅3%左右；城鎮新增就業1,200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；糧食產量保持在1.3萬億斤以上；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；單位國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降，重點控制化石能源消費，生態環境質量穩定改善等。

李克強：今年要將恢復和擴大消費擺在優先位置

李克強強調，今年要著力擴大國內需求，將恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復；加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題；落實落細就業優先政策，將促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出位置；加強養老服務保障，完善生育支持政策體系；做好基層「三保」(保基本民生、保工資、保運轉)工作；穩定糧食播種面積，抓好油料生產，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動等。

李克強：積極財政政策要加力提效

此外，今年積極的財政政策要加力提效，赤字率擬按3%安排；穩健的貨幣政策要精準有力；保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，支持實體經濟發展；促進傳統產業改造升級，培育壯大戰略性新興產業；科技政策聚焦自立自強。政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，加快實施「十四五」重大工程，實施城市更新行動，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力。

李克強：防範 重大經濟金融風險 及優質頭部房企風險

與此同時，要有效防範化解重大經濟金融風險，深化金融體制改革，完善金融監管，防止形成區域性、系統性金融風險；並要有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展；也要防範化解地方政府債務風險等。