兩會2023｜最高檢檢察長張軍：542人拒遵防疫措施被起訴

十四屆全國人大一次會議第二次全體會議今午在北京人民大會堂舉行，最高人民法院院長周強及最高人民檢察院檢察長張軍分別發表工作報告。張軍總結過去5年工作時表示，新冠疫情下創新以案釋法，持續發布101宗典型案例，起訴借疫情詐騙、哄抬物價犯罪從2020年逾5,100人降至去年逾190人，起訴製售偽劣口罩等防疫物資犯罪從逾950人降至192人；另542人因拒絕執行疫情防控措施致病毒傳播、造成嚴重後果，被以妨害傳染病防治罪起訴，而情節輕微、不起訴的有167人，「重在教育疏導，社會效果更好」。

殺人放火等起訴近20年最低 電騙起訴19.3萬人

張軍又提到，去年起訴殺人、放火、爆炸、綁架、搶劫、盜竊犯罪，為近20年來最低，「依法懲治促社會秩序持續向好」。至於電信網絡詐騙犯罪，張軍表示，起訴有19.3萬人；堅持全鏈條打擊，起訴非法買賣電話卡和銀行卡、幫助提款轉帳等犯罪，從2018年137人增至2022年13萬人，而情節較輕或受騙、脅從參與幫助信息網絡犯罪，則從寬處理、教育為主。此外，有8所院校57名學生跨省實習，誤入詐騙團夥，檢察機關依法不起訴或督促撤案，涉案學生均回歸正常學習生活。

排查冤錯案件325件 追責問責551名檢察人員

另外，張軍強調「堅決糾正和防止冤錯案件」，其中譚修義因一宗滅門慘案被判處死緩，羈押29年，最高人民檢察院抗訴後改判無罪。有罪也決不允許逃刑，辛龍殺害女友後製造墜亡假像被判無罪，最高人民檢察院全面複勘現場、重新鑒定、完善證據，依法提出抗訴，法院以故意殺人罪改判其死緩。張軍稱，每一宗冤錯案件「檢察機關都難辭其咎」，組織排查2018年以來再審改判的325件刑事錯案後，對551名檢察人員追責問責。

最高法：審結貪污賄賂等職務犯罪案11.9萬件13.9萬人

周強則指出，過去5年審結案件14.5萬件，制定司法解釋114件，發布指導性案例119件；地方各級法院審結、執結案件1.4億件，結案標的額37.3萬億元人民幣。其中審結嚴重暴力犯罪案件23.8萬件27.4萬人，形容內地刑事犯罪案件、嚴重暴力犯罪案件總體呈持續下降態勢，民眾安全感顯著增強；審結電信網絡詐騙及關聯犯罪案件22.6萬件，決不允許網絡空間淪為法外之地。

此外，審結貪污賄賂等職務犯罪案件11.9萬件13.9萬人，「依法從嚴懲處孫政才、趙正永、孫力軍等92名原中管幹部，彰顯黨中央有腐必懲、有貪必肅的堅定決心」。

