兩會2023｜李克強：堅定反獨促統 「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」

李克強在任內最後一份政府工作報告中，就台灣問題強調要「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，堅定反獨促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

李克強又將過去5年的對台工作，總結為「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決開展反分裂、反干涉重大斗爭，持續推動兩岸關係和平發展」。

李克強：促進兩岸經濟文化交流合作 同心共創復興偉業

李克強認為，兩岸同胞血脈相連，接下來還要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

「新時代黨解決台灣問題的總體方略」首見於去年11月中共十九屆六中全會審議通過的中共第三份歷史決議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，但相關內容只得「習近平同志就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

去年12月，黨刊《求是》刊出時任國台辦主任劉結一題為《堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略》的文章，指新時代黨解決台灣問題的總體方略「為新時代解決台灣問題、實現祖國完全統一指明了方向」，並提出十項統一策略，包括堅持黨中央對對台工作的集中統一領導、堅持「和平統一、一國兩制」基本方針、堅持一個中國原則和九二共識、堅持粉碎台獨分裂圖謀、堅持反對外部勢力干涉、堅持決不承諾放棄使用武力、堅持團結台灣同胞爭取台灣民心等。