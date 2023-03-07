兩會2023｜栗戰書：制定國安法 完善選舉制度 為香港繁榮穩定提供法治保障

十四屆全國人大第二次全體會議今午在北京人民大會堂舉行，全國人大委員長栗戰書發表工作報告，指過去5年主要工作包括全面貫徹實施憲法，維護憲法權威和尊嚴，其中制定香港維護國家安全法，對有關條款作出解釋，根據憲法通過關於完善香港選舉制度決定，修訂香港基本法附件一和附件二，完善行政長官和立法會兩個產生辦法，作出關於香港特區立法會議員資格問題決定等，為推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段、保持香港澳門長期繁榮穩定提供了有力法治保障。

栗戰書又指，十三屆全國人大一次會議通過憲法修正案，明確中共領導是中國特色社會主義最本質的特徵，確立習近平新時代中國特色社會主義思想在國家政治和社會生活中的指導地位。

栗戰書：過去5年圍繞促進高質量發展立法

此外，栗戰書表示，全國人大在過去5年圍繞促進高質量發展立法，並加快國家安全領域立法，加強生態環保立法，做好社會建設和民生領域立法等，包括審議通過中國首部法典「民法典」，以及制定外商投資法、海南自由貿易港法、鄉村振興促進法、電子商務法、期貨和衍生品法、耕地佔用稅法、資源稅法、生物安全法、數據安全法、陸地國界法、反外國制裁法、出口管制法、長江保護法、黃河保護法等，同時修改專利法、科學技術進步法、個人所得稅法、行政處罰法、人口與計劃生育法等。栗戰書形容，5年來推進高質量立法，進一步完善了中國特色社會主義法律體系，為全面建設社會主義現代化國家提供了更為完備的法律保障。

栗戰書又指出，十三屆全國人大常委會的5年任期，正逢黨和國家事業蓬勃發展的偉大歷史變革時期，常委會深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終堅定維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹黨的理論和路線方針政策，牢牢把握人大工作正確方向，緊緊依靠全體代表，依法行使立法權、監督權、決定權、任免權，切實履行黨和人民賦予的光榮職責。

栗戰書：人大代表不是政治光環 要講擔當有作為

栗戰書強調，人大代表不是政治光環，而是重要職務，要「講擔當、有作為」，並要將民眾的心聲、意願反映上來，將黨中央重大決策部署宣傳貫徹到民眾之中。他並談到人大外事工作，指首要任務是聚焦國家外交總體布局，推動落實國家元首之間達成的重要共識，並且找准人大在國家對外工作中的定位、任務、特點、優勢，為國家發展爭取良好國際環境，為維護國家利益贏得更多友華人士，同時在國家需要時，「毫不猶豫地站到一線進行法律的、政治的、外交的鬥爭，捍衛我國家主權、安全、發展利益」。