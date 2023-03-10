兩會2023｜習近平全票當選國家主席兼中央軍委主席　李家超代表香港同胞致賀 (持續更新)

【12:50更新】新增特首李家超代表香港同胞對習近平全票當選致賀

十四屆全國人大一次會議今早(10日)舉行，並投票選舉產生新一屆國家領導人，包括國家主席、副主席及人大委員長等。大會在點票後，確定發出2,952票，收回2,952票，有效2,952票，當中中共總書記習近平以2,952票，即無人反對下，全票當選國家主席，展開他第3屆任期，同時他亦當選中央軍委主席。習近平在當選後，起身向在場人士鞠躬致謝，全體代表亦起立鼓掌。特首李家超發文，代表香港同胞對習近平全票當選致賀。

韓正當選國家副主席 趙樂際任人大委員長

至於國家副主席一職，由韓正以全票接替王歧山當選，他當選後與習近平握手，而現任政治局常委中排名第三的趙樂際，全票當選第十四屆人大委員長；另外，會議亦通過國務院機構改革方案。

習近平宣誓： 接受人民監督

習近平左手按著憲法，右手舉拳宣誓，表明會忠於中華人民共和國憲法，維護憲法權威、履行法定職責，忠於祖國，忠於人民，恪盡職守、廉潔奉公、接受人民監督，為建設富強，民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國，努力奮鬥。

選舉以一人一票、不記名方式選出，每名代表獲發4張實體選票。習近平率先將選票逐一放入票箱，接著是其餘6名中央政治局常委，中央領導和人大代表，稍後再由電子系統點票。有傳媒留意到，各人投票期間，習近平多次和旁邊的政治局常委李強及王滬寧交談。

李家超：習帶領國家取得偉大進程

對於習近平全票當選，行政長官李家超代表香港特區政府和香港同胞表示熱烈祝賀。他指十八大以來，習近平主席帶領全國人民開創中國特色社會主義新時代，國家取得歷史性的發展成就和偉大進程；中央堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，落實「愛國者治港」原則，全面支持香港進入由治及興的新階段，促進香港長期繁榮穩定。

他又說，習近平主席多次表明，中央全力支持香港特區政府依法施政，為香港特區政府注入強大信心，亦是香港發展的巨大動力，強調特區政府將繼續團結香港各界，聚焦發展經濟，改善民生，建設美好香港，做好和說好「一國兩制」成功實踐的事實，並更積極融入國家發展大局，努力為中華民族偉大復興作出貢獻。