兩會2023｜習近平提名　李強當選國務院總理 (持續更新)

【12:30更新】第十四屆全國人大會議全體會議，今早(11日)在北京人民大會堂舉行。全票當選的中國國家主席及中央軍委主席的習近平提名李強出任國務院總理，並由大會宣讀習近平的提名信。最終李強以2,936票贊成、3票反對、8票棄權，成功當選國務院總理。

習近平與卸任總理李克強握手

在宣布結果前，卸任的國務院總理李克強亦有到場，在宣布結果後，李強在當選後站立向代表鞠躬致謝，又與習近平握手。習近平和李克強分別向他祝賀和握手，之後習近平再跟卸任的李克強握手。大會奏唱國歌，李強走到台前，左手按著憲法，右手舉拳宣誓。

李強宣誓指，會忠於中華人民共和國憲法，維護憲法權威，履行法定職責，忠於祖國、忠於人民，恪盡職守，廉潔奉公，接受人民監督，為建設富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國努力奮鬥。

據了解，1959年出生的李強是浙江人，在習近平2002年出任浙江省委書記數年期間，李強是他的下屬，任職市委秘書長。在去年6月上海疫情緩和，時任上海市委書記的李強宣布上海實現社會面動態清零，聲稱中央決策部署正確。