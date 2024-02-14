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中國
2024-02-14 11:48:15

兩港人大鬧台灣飛香港航班被逐　自稱聖母罵蔡英文不親自接待(有片)

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一架從桃園機場飛往香港的航班，有一男一女香港旅客突然情緒不穩，在飛機上大吵大鬧，最終被台方航警帶走，導致班機延誤近兩小時。

一架從桃園機場飛往香港的航班，有一男一女香港旅客突然情緒不穩，在飛機上大吵大鬧，最終被台方航警帶走，導致班機延誤近兩小時。

台灣傳媒報道，大年初三(周一、12日)下午一架從桃園機場飛往香港的航班，有一男一女香港旅客突然情緒不穩，在飛機上大吵大鬧，期間自稱是「天主聖母瑪利亞」，還罵台灣領導人蔡英文不親自接待，他們最終被台方航警帶走，導致班機延誤近兩小時。

一架從桃園機場飛往香港的航班，有一男一女香港旅客突然情緒不穩，在飛機上大吵大鬧，最終被台方航警帶走，導致班機延誤近兩小時。 一架從桃園機場飛往香港的航班，有一男一女香港旅客突然情緒不穩，在飛機上大吵大鬧，最終被台方航警帶走，導致班機延誤近兩小時。 一架從桃園機場飛往香港的航班，有一男一女香港旅客突然情緒不穩，在飛機上大吵大鬧，最終被台方航警帶走，導致班機延誤近兩小時。 一架從桃園機場飛往香港的航班，有一男一女香港旅客突然情緒不穩，在飛機上大吵大鬧，最終被台方航警帶走，導致班機延誤近兩小時。 一架從桃園機場飛往香港的航班，有一男一女香港旅客突然情緒不穩，在飛機上大吵大鬧，最終被台方航警帶走，導致班機延誤近兩小時。 一架從桃園機場飛往香港的航班，有一男一女香港旅客突然情緒不穩，在飛機上大吵大鬧，最終被台方航警帶走，導致班機延誤近兩小時。

班機延誤近兩小時

該架香港快運航空UO-107班機，原定周一下午2時15分從桃園飛往香港機場；台方航警於下午3時接報機上有旅客情緒異常，航空公司要求協助，經查有一對同行中年男女情緒出現異常，機長因為擔心飛航安全表明拒載，但二人拒下機，經多次溝通勸說仍無效後，由航警強制帶離機艙，最後航班延誤至下午4時才出發。由於航空公司沒提告，航警最終放他們離開。

目擊者指該名女子上機後，一直以各樣理由找空中服務員麻煩：「一開始是那個婦女在機上大叫，對一個空姐大叫，她覺得空姐用傷她，然後把她的行李拿走，應該是用廣東話。」期間女子聲稱自己是「天主聖母瑪利亞」、蔡英文竟敢不親自接待等言語，用廣東話大吵大鬧。

網傳影片航班涉事男女行為引發不滿，有其他旅客以廣東話大叫「拉佢落去啦」，空少回應「我們不可以拉的，她沒有粗魯的行為」，旅客稱「不可以阻礙全機人」，空少稱「我們在處理了。」

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女子下機時稱「你哋一定受到天讉」

影片及後顯示涉事男子遭數人從座位上拉走，涉事棕色上衣女子在旁用普通話質問：「你們是男人來的？」影片中可聽見有人用普通話稱：「小心點，不要讓他受傷。」女子離開時用廣東話重覆稱「你哋一定受到天讉」。
 

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