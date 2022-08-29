兩背包男「漂」到金門大橋向台方求救 聲稱半夜廈門玩水墮海

兩岸關係敏感時刻，有2名男子昨清晨向台灣金門縣消防求救，稱半夜在福建廈門海域玩水上活動時不慎墮海，漂流到6公里外的金門大橋橋墩。救援人員到場，發現該2名大陸籍男子全身多處擦傷、四肢無力、虛脫等，經快測陰性後送入金門醫院烈嶼分院治療。

兩男身穿T恤短褲還穿襪

台灣傳媒引述救援人員指，兩名分別31歲姓曹及27歲姓岑的男子，聲稱半夜在廈門海邊玩水上活動期間不慎墮海後，一直想游回岸邊，但被海流衝到金門大橋附近，見橋墩旁有梯就登上去，然後打電話向大陸公安求救，惟公安著他們打119，撥通後才發現接聽的是金門縣消防部門。

救援人員又提到，兩男獲救時意識清楚，生命跡象正常，有虛脫現象；他們當時身穿T恤短褲，各有一個大背囊，其中一人還穿著兩隻襪，獲救後快將上岸時才突然脫襪丟進海中，而兩男的手機有塑膠袋套著，一部有電，顯示「中國移動」信號，一部無電。

海巡部門感可疑 金門地檢署調查中

報道指，海巡部門對兩男供詞存疑，移交金門地方檢察署處理。金門地檢署目前正按「違反出入境及移民法」方向調查。

金門大橋是連接金門本島(大金門)金寧鄉與烈嶼鄉(小金門)的大橋，全長5.4公里，2012年5月動工，至上月22日合龍，預計今年10月通車，屆時來往大小金門不再只靠搭船，坐車5分鐘就到，而且「用走的也可以走到」。