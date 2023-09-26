八仙塵爆倖存者8年後結婚 主診醫生任伴郎：當一輩子兄弟

2015年台灣八仙樂園派對粉塵大爆炸，造成15人死亡、近500人受傷，不少人嚴重燒傷，至今仍在痛苦中度過。當年負責眾多傷者救治工作的整形外科醫生王樹偉近日在社交平台發文透露，當年的傷者之一江天豪結婚，還邀請他當伴郎，王醫生稱讚「豪哥」創業、迎娶美麗新娘，精彩地活著，「你失去了一個兄弟，卻多了我這個大哥。我們是兄弟，以後一直都會是。」
得知同行朋友身亡 「我抱著他的頭跟著哭」
王樹偉回憶「8年前在那場不想再說出口的災害」，第一次見到江天豪時躺在病床上一臉茫然，他全身有30%面積的燒燙傷，往後在加護病房各種辛苦的治療，轉到普通病房後，雙腳和右手剛完成大面積植皮，又從他口中聽到同行好友陳天順已經離開人世的消息，形容江天豪哭得很慘，他抱著對方的頭跟著哭。
「你失去了兄弟 卻多了我這個大哥」
他回憶江天豪說，「要精彩地過人生，將來再見到好友時就有很多事可以分享」，他則回應說，「你失去了一個兄弟，多了我這個大哥」，轉眼8年過去了，江天豪精彩地活著，不但到墾丁創業，過著自己喜歡的日子，昨天更是迎娶了美麗新娘。
女性好友探病譜良緣
他透露新娘本來只是與江天豪是朋友，江住院時對方來探病，後來還發展出一段良緣。他把自己第12次伴郎獻給江天豪夫婦，並承諾「我們是兄弟，以後一直都會是」。
王樹偉還補充說，江天豪的父親內向寡言，喝了幾杯之後，握著他的手，說真沒想到他會出現，也很開心他一直和天豪感情這麼好，「老人家看起來真的很開心」。