公務員考試｜夫妻買假身份報名758次被判有罪 原因是嚇退競爭對手

內地近期發生公務員考試舞弊案，一對夫妻為幫助別人減少競爭對手，非法購入假身份報名應考，累積報名758次，非法獲利超過2.5萬元人民幣。裁判文書網12月10日公布一審刑事判決書，兩名被告因侵犯公民個人資訊罪分別獲判有期徒刑，但均宣告緩刑。
獲利2.5萬
《光明網》、《紅星新聞》報道，案件起因於2025年2月，某省公務員考試報名期間，一名考生填報資訊時發現自己的身份遭他人盜用，導致無法正常報名，隨即向該省人事考試院舉報，隨後牽出一連串侵犯公民個人資訊的案件。
據調查，男子李某為準備公務員考試，在培訓機構認識老師周某。2024年2月該省公務員考試報名啟動後，周某聯繫李某實施「注水」，也就是虛假報名刷人數，目的是讓特定崗位報名人數看起來很多，藉此嚇退部分競爭對手，並承諾承擔費用及支付報酬。
李某隨後在電商平台聯繫從事遊戲推廣及平台註冊拉新業務的陳某，以每條5元至25元人民幣不等的價格購買已實名認證的帳號資訊。陳某透過某群組中一名暱稱「錢某某」的人，以112USTD虛擬幣購買5089套身份證實名資訊，再按李某要求完成該省人事考試網帳號註冊。2024年2月20日至24日期間，陳某累計出售748條實名帳號資訊，李某轉帳5,214元人民幣。
2025年2月該省公務員考試再次報名時，周某將需要注水的崗位資訊及每日注水人數告知李某。李某發現去年購買的帳號多數無法使用，再次向陳某購買1042個帳號資訊，轉帳22,975元人民幣。由於崗位資訊眾多，李某邀集妻子吳某某在電競館和酒店進行注水操作。經查，李某虛假報名330次，繳納報名費34,150元人民幣；吳某某虛假報名428次，繳納報名費49,950元人民幣。周某向李某支付費用及好處費132,700元人民幣，扣除報名費及購買帳號費用後，夫妻倆非法獲利共計25,625元人民幣。
2025年3月3日，李某經公安民警電話傳喚後到案；同月13日，陳某被公安民警拘捕。法院審理後認為，陳某違反國家規定向他人出售公民個人資訊，李某以其他方法非法獲取並向他人提供公民個人資訊，案情嚴重，均構成侵犯公民個人資訊罪。李某主動到案並如實供述犯罪事實；陳某到案後如實供述；兩人均自願認罪。李某另舉報他人販賣毒品經查證屬實，兩人被捕後均已退繳全部違法所得的利潤。
兩犯人皆認罪
法院最終判決陳某有期徒刑1年、緩刑2年，並罰款3萬元人民幣；李某有期徒刑10個月、緩刑1年6個月，並罰款3萬元人民幣。兩人違法所得均予以沒收，上繳國庫。吳某某已決定不起訴，培訓機構老師周某則另案處理。
