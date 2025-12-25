公務員考試｜夫妻買假身份報名758次被判有罪 原因是嚇退競爭對手

內地近期發生公務員考試舞弊案，一對夫妻為幫助別人減少競爭對手，非法購入假身份報名應考，累積報名758次，非法獲利超過2.5萬元人民幣。裁判文書網12月10日公布一審刑事判決書，兩名被告因侵犯公民個人資訊罪分別獲判有期徒刑，但均宣告緩刑。

獲利2.5萬

《光明網》、《紅星新聞》報道，案件起因於2025年2月，某省公務員考試報名期間，一名考生填報資訊時發現自己的身份遭他人盜用，導致無法正常報名，隨即向該省人事考試院舉報，隨後牽出一連串侵犯公民個人資訊的案件。

據調查，男子李某為準備公務員考試，在培訓機構認識老師周某。2024年2月該省公務員考試報名啟動後，周某聯繫李某實施「注水」，也就是虛假報名刷人數，目的是讓特定崗位報名人數看起來很多，藉此嚇退部分競爭對手，並承諾承擔費用及支付報酬。