六旬婦食隔夜西瓜發高燒昏迷　染李斯特菌確診腦膿腫

岑女士本身患有糖尿病等疾病，平時身體狀況尚可，不過吃了數塊在雪櫃放了好幾天的西瓜，一周後突然高燒，最高體溫超過攝氏40度，更開始出現眩暈及行走不穩問題。她原以為自己只是普通感冒，病情卻急轉直下達到危重，獲轉送浙江省人民醫院時已處於昏迷狀態。經檢查，醫生發現岑女士顱內被單核細胞增生性李斯特菌攻陷，故出現腦膿腫。

一度入ICU 抗生素治療後好轉

該院醫生分析，岑女士食用西瓜估計已被李斯特菌污染，細菌經其胃腸道黏膜到淋巴結，然後通過血液進入中樞神經，目前岑女士經抗生素等治療後已好轉，可轉入普通病房。

患糖尿病令抵抗能力較差

李斯特菌傳染媒介主要是食物，具有不怕冷特點，不論是剩菜剩飯、未經加熱滅菌的生鮮類食品都有可能是帶菌者。一般人感染後3天至7天通常出現輕微類似流感症狀，孕婦、免疫功能缺陷者會有突然發燒及腦膿腫等病症。由於岑女士有糖尿病，抵抗能力較差，加上此次攝入的食物被李斯特菌污染較嚴重，細菌才在患者大腦內「作祟」。