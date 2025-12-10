六旬醉漢追趕第三者時意外摔死　妻女索償50萬被法院駁回

一名60歲的尹姓已婚男子出軌35歲孟姓女子，二人去年3月聚餐後因分手問題起爭執，女方踩單車離開，醉酒的尹男在追趕過程中摔倒身亡。尹男的妻子與女兒遂將孟女告上法庭，要求賠償50多萬元人民幣。一審法院近日駁回訴訟。

根據《紅星新聞》，裁判文書網公開的判決書顯示，尹男家屬指控，尹男、孟女等人當日聚餐喝酒唱歌，孟女與尹男一同搭車離開卡啦OK，下車後因分手而爭執。尹男家屬認為孟女不顧醉酒的尹男追趕，踩共享單車離去，導致尹男因追趕摔倒，搶救9天後死亡。