六旬醉漢追趕第三者時意外摔死　妻女索償50萬被法院駁回

一名60歲的尹姓已婚男子出軌35歲孟姓女子，二人去年3月聚餐後因分手問題起爭執，女方踩單車離開，醉酒的尹男在追趕過程中摔倒身亡。尹男的妻子與女兒遂將孟女告上法庭，要求賠償50多萬元人民幣。一審法院近日駁回訴訟。
根據《紅星新聞》，裁判文書網公開的判決書顯示，尹男家屬指控，尹男、孟女等人當日聚餐喝酒唱歌，孟女與尹男一同搭車離開卡啦OK，下車後因分手而爭執。尹男家屬認為孟女不顧醉酒的尹男追趕，踩共享單車離去，導致尹男因追趕摔倒，搶救9天後死亡。
死者家屬指第三者故意踩單車
家屬認為，孟女與尹男一同離開，有義務將醉酒的尹男送回家，但孟女非但未這麼做還在途中爭執。明知尹男喝醉，故意踩單車放任其追趕，認為涉嫌間接故意導致尹男死亡。
孟某辯護時指尹男當時意識清楚，能與的士司機溝通，並提出提前下車。孟女稱後來雙方繼續散步一段時間，最後她開著語音導航騎車，未聽見與發現尹男出現問題。孟女稱，死者摔倒死亡與她無關，且她並非聚餐組織者，也未勸酒，索賠無事實和法律依據。
法院調取的診療記錄顯示，事發當晚10點下達《病危通知書》，記載「猝死（心源性可能），心肺復甦後」，9天後尹男死亡，死因為「心臟呼吸衰竭」。
法院指死因並非醉酒
上海市浦東新區人民法院認為，原告無法舉證證明被告有違法行為或主觀過錯，無法證明尹男的死與被告有因果關係，且尹男的死因並非醉酒，作為成年人應當是自身安危的第一責任人。法院駁回原告訴訟請求，但同時指出孟女與有家室的尹男關係曖昧實屬不該，應當予以嚴肅批評教育。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章