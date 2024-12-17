兵馬俑二號坑最高指揮官出土！30年首度挖出「將軍俑」

今年是秦兵馬俑考古發掘50周年，最近又有罕見文物出土！位於西安的兵馬俑二號坑，發現一尊罕見的高級軍吏俑，這也是二號坑這是自1994年正式發掘以來出土的第一件高級軍吏俑，專家推測很可能是該軍事單位最高軍事指揮長官。

據《央視》報道，秦兵馬俑二號坑平面呈曲尺形，面積約6000平方公尺。第一次正式發掘從1994年開始，1998年完成第一階段的考古發掘工作。第2次正式發掘從2015年開始。截至目前，二號坑已發現騎兵方陣、弩兵方陣、戰車方陣，還有混合方陣。