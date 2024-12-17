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2024-12-17 18:22:00

兵馬俑二號坑最高指揮官出土！30年首度挖出「將軍俑」

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兵馬俑最高指揮官出土！秦兵馬俑二號坑　30年首度挖出「將軍俑」

兵馬俑最高指揮官出土！秦兵馬俑二號坑　30年首度挖出「將軍俑」

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今年是秦兵馬俑考古發掘50周年，最近又有罕見文物出土！位於西安的兵馬俑二號坑，發現一尊罕見的高級軍吏俑，這也是二號坑這是自1994年正式發掘以來出土的第一件高級軍吏俑，專家推測很可能是該軍事單位最高軍事指揮長官。

據《央視》報道，秦兵馬俑二號坑平面呈曲尺形，面積約6000平方公尺。第一次正式發掘從1994年開始，1998年完成第一階段的考古發掘工作。第2次正式發掘從2015年開始。截至目前，二號坑已發現騎兵方陣、弩兵方陣、戰車方陣，還有混合方陣。

秦兵馬俑二號坑首發現將軍俑，頭戴鶡冠 目前，秦兵馬俑僅發現10尊高級軍吏俑 秦兵馬俑二號坑首發現將軍俑，是二號坑自1994年正式發掘以來出土的第一件高級軍吏俑 秦兵馬俑二號坑首發現將軍俑，有指身披彩色魚鱗甲。 目前秦兵馬俑僅發現10尊高級軍吏俑。（央視截圖） 西安兵馬俑二號坑近期發現一尊「將軍俑」，即高級軍吏俑。（央視截圖）

今年11月，考古人員在對秦兵馬俑二號坑考古發掘中，發現一尊殘破的軍吏俑，並對它進行了提取。其周圍還發現兩尊軍吏俑、5尊鎧甲武士俑。目前，工作人員在秦兵馬俑二號坑實驗艙，對這尊新發掘的高級軍吏俑進行深度清理和初步拼接。

將軍俑多頭戴鶡冠身披鎧甲

高級軍吏俑也被稱為「將軍俑」，一般頭戴鶡冠、身披鎧甲、雙手相握、置於腹前，鎧甲周邊、雙肩及前後胸部有精美的花紋圖案和彩帶花結。

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目前秦兵馬俑發現10尊「將軍俑」

專家表示，此次發掘對研究秦代的軍事組織和軍事制度具有重要意義。目前，秦兵馬俑僅發現10尊高級軍吏俑。

今年是秦兵馬俑考古發掘50周年。半個世紀以來，考古人員相繼發現了秦兵馬俑一、二、三號坑，總面積超過2萬平方公尺，發掘出土兵馬俑2000多件，以及銅車馬、石甲胄、百戲俑等重要文物，明確了秦陵的主要遺存，為秦陵的全面保護和系統展示提供了科學依據。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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