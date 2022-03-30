再創新高｜逾半來自浦東新區 上海封控首日4477感染

內地新冠肺炎疫情仍未見頂，前日新增1,293宗確診、5,758宗無症狀感染，本土分別佔1,228及5,658宗，其中前日開始分階段封控東、西半城的上海分別有96及4,381宗，共4,477宗再創單日新高，當中逾半、2,506名患者來自封控中的浦東新區。廣西疾控中心周日曾發文提醒，上海疫情已外溢至包括廣西在內的內地21省17市。

上海前日起以黃浦江為界，率先封控浦東、浦南及相鄰區域，同時繼續封控浦西原有「重點區域」。前日新增的4,477宗個案中，85%患者為閉環隔離管控人員，另有21人由無症狀感染轉為確診，其餘為風險人群；新增無症狀感染者比例超過97%。

面對嚴峻疫情，上海市政府昨宣布21項紓困措施，包括對中小微企業及個體工商戶減稅、退稅及免3個月租金，並向餐飲零售及冷鏈運輸等企業發放消毒及定期核酸檢測補貼等。

至於內地今波疫情中無症狀感染者遠遠多於確診者，中國工程院院士張伯禮認為，除了因為Omicron傳播力強、毒性較弱外，亦因民眾普遍已接種疫苗，加上出現疫情後「早篩查、早發現」，許多感染者還未出現症狀。上海近2,500萬人口之中，截至本月1日有2,249萬人完成全程接種，1,104.19萬人完成加強劑接種。

台灣現第3條BA.2.3傳播鏈

另外，台灣疫情繼續擴大，昨新增33宗本土確診，其中基隆「小吃店」群組再增9宗，累計48宗，當中12名患者為警員；感染的病毒株為BA.2.3，是台灣第21條Omicron傳播鏈，亦是台灣第3條BA.2.3傳播鏈。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.2.3與BA.2或BA.1在重症、死亡或傳播率上無明顯不同，「就只是屬於BA.2的一種」。新北市南勢角捷運站附近一幢公寓昨增6宗確診，全幢31名居民累計8人中招，指揮中心懷疑與涉事公寓環境、通風、排水等有關，昨已撤離居民，全幢消毒。