再增國人出境遊名單未列日韓 外國人赴華簽證全面恢復

中國進一步接近完全復常。暫停近3年的外國人赴華各類簽證，今日起恢復簽發，所有駐外簽證機構均可辦理，原有的口岸簽證(即落地簽證)、多種免簽措施全數重啟，包括港澳地區外國人組團入境廣東免簽措施。另外，當局再增40國予中國公民組團或自由行旅遊，惟未有把日本及韓國列入名單。

外交部領事司昨在其官方微信公眾號「領事直通車」，公布《關於進一步調整外國人來華簽證及入境政策的通知》，今日凌晨起恢復所有駐外簽證機關向外國人審發各類簽證，各口岸也恢復審發落地簽證。當局也恢復因疫情而暫停的各項免簽證措施，包括入境海南、郵輪客到上海、港澳地區外國人組團入境廣東、東盟旅行團入境廣西桂林等。至於在2020年3月28日前簽發，仍在有效期內的簽證，則繼續有效。

