再增1340宗本地感染 副總理孫春蘭海南督師抗疫

內地新冠肺炎疫情再擴大，前日新增2,467宗本地個案，連續兩天錄逾2,000宗。曾揚言在上周五「社會面清零」的海南省，前日再添1,340宗病例，較上周五多506宗；另一疫情中心西藏，單日再增502宗，新疆則有398人染疫。國務院副總理孫春蘭已抵海南指導防疫工作。

海南省委書記沈曉明曾表明，全省上周五要達至「社會面清零」，惟上周四至上周六分別錄1,209、1,426、1,340宗本地感染個案，其中三亞市上周六佔1,088宗。官媒央視報道，海南省昨在疫情記者會指，三亞的疫情處於高位平台波動期，已有效遏制上升勢頭；省內的儋州、陵水、東方、萬寧等6個縣市處疫情發展期，有社區傳播；海口等6個縣市為疫情散發期。當局進一步完善核酸檢測各環節，大幅縮短檢測時間，並透露至前日共20省市、17,383人支援海南。

至於早前在海南滯留的遊客，當局至昨清晨已送返14,247人。副總理孫春蘭前日抵海南，除轉達國家主席習近平對海南人民的問候外，還慰問前線的醫護人員，以及指導海南抗疫，強調要加強統籌調配全省資源，集中力量，以更堅決果斷的措施，以快制快，盡快實現社會面清零，保障民眾健康及正常生產生活。

