再增81宗感染個案 內蒙古新疫情屬Omicron

內地前日新增124宗新冠肺炎本土個案，包括44宗確診及80宗無症狀感染，內蒙古分別佔35及46宗，北京佔4及4宗，上海4及11宗。內蒙古今次疫情由Omicron變種病毒引起，截至昨零時累計96確診、144無症狀感染，主要集中於錫林郭勒盟二連浩特市。國務院聯防聯控機制工作組已於前晚抵達二連浩特市，強調「堅持動態清零總方針不動搖」，對新增社會面疫情「堅持露頭就打、以快制快」。毗鄰錫林郭勒盟的赤峰市前日突有6人確診，赤峰市中心城區昨起一連3日強檢，所有公務員居家辦公，巴士、的士、網約車停駛；除超市、藥店、醫療機構外，其他商業場所暫停營業。

台灣方面，昨新增80,195宗本土確診、159宗死亡，死亡個案再創新高。