再有網紅玩航拍出事 中國博主夜拍曼谷公園突遭逮捕

在國外空拍機真的不能亂用！中國一名網紅到曼谷公園用空拍機拍夜景，不料突然遭警方逮捕。原來附近為皇家醫院的禁拍區，他的護照已遭扣押限制出境，恐被判關幾個月。

​ 中國網紅出示泰國警方在公園拍的畫面，還有他被逮捕後指控罪名的牌子。（圖／翻攝封面新聞）

公園航拍夜景3分鐘突遭逮捕

據《封面新聞》報導，被捕的是中國武漢網紅「蜘蛛猴麵包」，去年12月底，他騎摩托車從雲南出發，計畫一路往東南亞騎到馬來西亞。今年1月17日，他在曼谷一處公園航拍夜景時，沒想到才剛起飛3分鐘，保安就將他攔下，並報警叫來員警。

被移送警局後，他以為繳罰款就可離開，不料警方找來一名翻譯，對他訊問過程之後，要他拿著一個手寫的牌子拍照，之後讓他站在畫有身高線的牆壁前拍照，「就跟歐美電影裡，犯人進監獄前拍照那樣。我才有些慌了，感覺事情大了。」

「蜘蛛猴麵包」表示自己被拘留到41小時，才帶到法院。他在法院繳納5萬泰銖保釋金後，他被取保候審，但護照、無人機等物品被沒收，並且限制不能離開泰國，需要等待排期開庭審理。

有華人告訴他，在泰國使用無人機需要註冊審批，並且他拍攝的公園附近有泰國皇家醫院，屬於禁飛區。還說他的無人機起飛後，被泰國重要人物看到了，要求警方嚴格處理。也因此警方拒絕他以繳納罰款代替刑罰。

目前他已在當地滯留40多天，除了付出一萬元人民幣保釋金外，他還花了一萬元人民幣聘請律師。

據悉案子要在3月8日開庭，該網紅被控「無證照操控無人機」及「在禁飛區操控無人機」兩項罪名。他不得不臨時租房子繼續等待，而依據前例，恐被判幾個月。

報導指出，這樣的遭遇對很多國外旅遊的遊客都是深刻的教訓，如果因為看似無關緊要的無知行為觸犯當地法律，不僅行程泡了湯，額外花很多錢，被困好幾個月，工作和生活可能完全就被改變了。

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