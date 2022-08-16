再有美國國會議員訪台 解放軍台島周邊實戰演習

美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，未夠兩周又5名美國參眾議員訪台兩天，昨日與蔡英文總統閉門會面後離開台灣。解放軍東部戰區昨再次出動，在台島周邊海空域進行聯合戰備警巡及實戰演習，強調是「針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾」。

今次訪問團由美國參議院外交關係委員會亞太小組主席馬基率領。東部戰區昨傍晚發放最新戰備警巡及實戰演習片段，顯示有多架殲擊機、預警機升空，又展示俯瞰澎湖列島的畫面，稱「戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定」。

對美台勾連堅決回擊嚴正震懾

國防部發言人吳謙批評，馬基等人竄訪台灣地區，充分暴露出美國是台海和平穩定攪局者和破壞者的真面目，強調解放軍今次戰備警巡和實戰演習，就是「對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。」

外交部發言人汪文斌則炮轟，馬基不顧中方嚴正交涉和堅決反對，公然違反一個中國原則，侵犯中國主權及領土完整，對外發出嚴重錯誤信號，中方將採取堅決有力措施，捍衛主權和領土完整。

蔡英文與馬基會面時，提到希望美台未來能夠簽署「避免雙重課稅協定」(ADTA)，共同為美台雙方的投資創造更多利基。

美智庫：月底前或再有國會訪台團

另外，美國《紐約時報》引述華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲計劃主任葛來儀表示，今次訪問顯然是幾個月前就計劃好，而且除了馬基，預計本月底前還有另一個國會代表團訪問台灣，「許多國會議員想訪台，以展現美國的支持」。