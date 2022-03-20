冒警順手牽羊「做核酸」 河北村官等9人被捕

事件迅即引起眾怒，一份疑似臥佛堂鎮官方發布的「情況說明」隨後在網上流傳，指常村黨支部書記常海兵已於上周二登門向涉事姓陳村民支付2,600元人民幣買羊錢，「老人表示諒解」，又指涉事7人是常村的防疫巡邏隊，並非臥佛堂鎮警員，7人乘坐的是巡邏車和私家車，穿著的是巡邏服而非警服。

河北滄州河間市臥佛堂鎮常村多名村官和村民疑冒充進行防疫巡邏的警察，上周一在與任丘市麻家務鎮留村交界處，將一名正在放羊的留村村民其中一隻羊拖走，聲稱要為其「做核酸檢測」。該名村民翌日實名拍片放上抖音，質疑對方借防疫白吃羊肉，並提到對方「七八個人，開著警車，穿制服」。

河間市調查組證村支書有份冒警搶羊

不過，網民並不買帳，斥「這明明就是搶劫」。河間市成立聯合調查組展開調查，昨通報涉案巡邏隊由常海兵等人組成，有9人，涉嫌駕駛仿冒警車及冒充派出所巡邏人員，在事發現場與陳男發生糾紛後，以「給羊做核酸」為名帶走一隻羊，事後陳男報警，警方已對涉案9人採取刑事強制措施。

通報又指，河間市紀委監委對8名官員問責，其中常海兵被開除黨籍及責令辭去村委會主任，臥佛堂鎮黨委書記王海軍被誡勉談話，前臥佛堂鎮派出所長王朝暉被黨內嚴重警告及免去現任職務，現任臥佛堂鎮派出所長張俊良被黨內警告。

官媒轟明火執仗目中無法 疑事件背後並不簡單

官方通報並無提及被帶走羊隻的去向。官媒中央人民廣播電台「央廣網」批評，「這哪是順手牽羊，這分明是明火執仗，簡直是膽大包天、目中無法，既損害群眾利益，又抹黑基層組織形象」。

湖北省委旗下湖北日報傳媒集團網媒「極目新聞」則炮轟，「(常海兵)身為基層群眾自治組織的一把手，不但不帶頭維護治安秩序，反而做出搶羊這麼蠻橫又齷齪的事情，這是當的甚麼官？！而臥佛堂鎮派出所原任和現任兩任所長，都因此事被處分，可見，派出所絕不只是『被冒充』這麼簡單……臥佛堂鎮的問題，絕不只是牽起一根繩子，帶出一頭羊，是否存在『村霸』和涉黑涉惡等問題，亟需抽絲剝繭，嚴查嚴懲不怠」。