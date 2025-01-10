冬季旅遊｜哈爾濱大雪人打卡攻略　你最喜歡哪一個？

哈爾濱大雪人第一站：音樂公園 18米網紅露天大雪人 説到冬天哈爾濱的「吉祥物」，一定不得不提到坐落於哈爾濱群力音樂公園廣場中央的巨型露天「微笑」大雪人。

據了解，今年的大雪人，高約18米，寬13米，厚度約9米，用雪量約2,000立方米，是哈爾濱目前最大單體雪雕之一。 大雪人的造型，延續了往年的紅帽子、紅頸巾、紅色愛心紐扣等元素，搭配治愈的經典微笑表情，讓整個冬日一下子變得溫暖起來，自亮相以來，吸引遊人打卡無數。 哈爾濱群力音樂公園露天大雪人 前往方法：直接導航音樂長廊 拍攝位置：可以到大雪人正對面的斑馬線安全島進行拍攝

哈爾濱大雪人第二站：外灘雪人碼頭 火炬雪人喜迎亞冬會 從音樂公園向前走約300米左右，就會到達第二站大雪人打卡位——外灘雪人碼頭了。 外灘雪人碼頭的大雪人每年都有不同的主題，為了慶祝哈爾濱成功申辦2025年亞冬會（亞洲冬季運動會），今年的主題是一個舉着亞冬會火炬的雪人。

火炬雪人高約20米，頭戴紅色絨帽，圍上條紋圍巾，搭配圓滾滾的橙色鼻子和一雙黑黝黝的大眼睛，模樣可愛呆萌，在松花江畔上顯得格外亮眼。 哈爾濱外灘雪人碼頭火炬雪人 前往方法：導航至哈爾濱音樂公園東南門 拍攝位置：可於音樂公園步行道上拍攝，沿途會經過露天大雪人 延伸閲讀：百年神秘儀式 松花江「採冰」的真相是？

哈爾濱大雪人第三站：冰雪大世界 「一家三口」大雪人超吸睛 剛開幕不久的第二十六屆哈爾濱冰雪大世界正舉行得如火如荼，小至冰雪大滑梯數量，大到園區整體面積及總用冰用雪量，都紛紛「升呢」，規模更甚。

在冰雪大世界中享受速度與激情的同時，不妨順便和「一家三口」大雪人打個卡吧！ 今屆冰雪大世界内，又以「雪人一家」最為矚目，只見三個大小不一的巨型雪人緊貼一起，搭配用特製材質打造的頸巾和冷帽造型，更添溫馨感。 哈爾濱冰雪大世界「雪人一家」 前往方法：地鐵2號線「冰雪大世界」站 拍攝位置：從3號出口左轉，檢票口附近，可以不用入園也能拍攝

哈爾濱大雪人第四站：爾濱之心歡樂島 以「愛」為名的浪漫雪人 冬天來臨，又怎可以沒有浪漫氛圍呢？ 日前，位於哈爾濱新區的「爾濱之心歡樂島」冰雪樂園正式開園，園區以「愛」為主題，共搭建了56處心形景觀讓遊客打卡，到處都充滿愛的氛圍。

園區中有一對大雪人，它們分別帶上橙色和粉紅色的冷帽，圍上相同顔色的頸巾，手拉着手，互相注視着對方，宛如一對熱戀中的小情侶，空氣中頓時彌漫着粉色泡泡，浪漫感滿滿。 爾濱之心歡樂島大雪人 前往方法：導航「爾濱之心歡樂島」，在哈爾濱大劇院附近

哈爾濱大雪人第五站：閆家崗農場 雪人俑+生肖大雪人 西安有兵馬俑，哈爾濱有雪人俑。 位於哈爾濱閆家崗農場附近，有一隊壯觀的「雪人軍團」，成百上千個可愛的雪人，整齊排列在雪地中，成為必到打卡熱點之一。