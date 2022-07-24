凍飲危機｜男子飲冰紅茶嘔1000毫升鮮血險喪命

天氣酷熱，或者劇烈運動完後，特別想喝一口冰凍清水或飲品降溫，讓身體涼快一下，但不僅隨時令身體不適，甚至有生命危險。黑龍江有一名38歲男子，因為太熱，一口氣喝光冰凍的冰紅茶後，身體就不舒服，踏入醫院急症在求醫時，即時嘔血。主診醫生透露，病人嘔了1,000毫升血，幸好已沒有生命危險。

內地傳媒《新聞夜航》報道，這名男子上周二(19日)步履不穩，走進黑龍江哈爾濱醫科大學附屬第一醫院群力院區急診室時，一下就忍不住吐出一口深紅色的血，然後進入急診室大堂，又再吐血，有醫護人員急忙走過去，詢問一下，連忙與其他醫護推著急救床，運送病人急救。