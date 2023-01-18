出生率創新低 政協委員籲解決「後顧之憂」：讓年輕人有生育欲望與勇氣

內地最新人口數據顯示，去年人口負增長，出生率創新低、人口老化問題嚴重，「生育」相關話題再度成為熱話。《新京報》引述北京市政協委員、北京大學第一醫院眼科主任醫師李海麗認為，年輕人生活、工作壓力大，生兒育女對他們來說也是一件有壓力的事，改善生育配套支持措施當中，最重要的是要先解決年輕人的「後顧之憂」，「讓他們能夠相對輕鬆地工作，有相對優質的生活條件，回家之後也不必對孩子的培養過於擔心」。

政協委員：一筆過補貼難刺激生育

北京市政協委員、國家兒童醫院中心、首都醫科大學附屬北京兒童醫院綜合病房主任楊學芳更直言，單純一筆過補貼的「刺激」生育方式，較難調動社會的生育積極性，「從生到養到老，孩子的方方面面，都是為人父母必須要考慮，只有時機和條件成熟後，年輕人才會有生的欲望、生的勇氣」。

網民：生兒育女缺的不僅是錢 還有精力和時間

內地「每日經濟新聞」則發起「給你發錢你願意生孩子嗎」的話題，大批網民回應稱，「缺的僅僅是錢嘛，還有精力和時間好吧」、「不單單是錢的問題，最好先提前培訓一下準備當爸爸的男人，怎麼照顧孩子」、「不願意。不但寶媽失去自由，還會帶來一系列家庭矛盾，另一半能夠足夠的理解和幫助麼？一個孩子養大成人成家立業，這錢和精力遠遠不夠」。