出生率創新低 政協委員籲解決「後顧之憂」：讓年輕人有生育欲望與勇氣

內地最新人口數據顯示，去年人口負增長，出生率創新低、人口老化問題嚴重，「生育」相關話題再度成為熱話。《新京報》引述北京市政協委員、北京大學第一醫院眼科主任醫師李海麗認為，年輕人生活、工作壓力大，生兒育女對他們來說也是一件有壓力的事，改善生育配套支持措施當中，最重要的是要先解決年輕人的「後顧之憂」，「讓他們能夠相對輕鬆地工作，有相對優質的生活條件，回家之後也不必對孩子的培養過於擔心」。
政協委員：一筆過補貼難刺激生育
北京市政協委員、國家兒童醫院中心、首都醫科大學附屬北京兒童醫院綜合病房主任楊學芳更直言，單純一筆過補貼的「刺激」生育方式，較難調動社會的生育積極性，「從生到養到老，孩子的方方面面，都是為人父母必須要考慮，只有時機和條件成熟後，年輕人才會有生的欲望、生的勇氣」。
網民：生兒育女缺的不僅是錢 還有精力和時間
內地「每日經濟新聞」則發起「給你發錢你願意生孩子嗎」的話題，大批網民回應稱，「缺的僅僅是錢嘛，還有精力和時間好吧」、「不單單是錢的問題，最好先提前培訓一下準備當爸爸的男人，怎麼照顧孩子」、「不願意。不但寶媽失去自由，還會帶來一系列家庭矛盾，另一半能夠足夠的理解和幫助麼？一個孩子養大成人成家立業，這錢和精力遠遠不夠」。
網民：經濟+工作壓力 「別說生育，生存健康都是問題」
還有網民認為，「重點在於：價值觀，教育，住房，醫療」、「房價先降下來再說，讓人們都有房住，把錢存下來，娶媳婦，養孩子」、「窮盡全家之力進城買一套房，半輩子還房貸」、「加班加到性冷淡」、「工資就這點，房價那麼高，經濟壓力大，未來老公年底了天天加班到凌晨三點，別說生育了，生存健康都是問題」。
網民：只在乎生孩子不在乎教育 生出來提高犯罪率？
有網民就指出，「先把女性當人再說吧」、「最大的問題還有女生就業歧視 ！各種社會保障問題」、「你明明知道，減少工作時間能提高生育率，減少女性職場歧視能提高生育率，推行父母雙方育兒假能提高生育率……卻偏要問，給你發錢你願意生孩子嗎？只在乎生孩子不在乎教育，就算生一堆出來也只是提高犯罪率而已吧？」
有網民更表示，「動物世界有一句話，動物在不適合生存的環境下就會停止繁衍生息」。