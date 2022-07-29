出軌老公腦出血情婦走佬　太太只考慮5分鐘要求醫生拔喉

面對伴侶背叛不忠，你會選擇放手還是原諒？近日在內地有一名丈夫對妻子不忠，包養情婦超過10年，期間對妻子完全不聞不問，亦沒有給予任何家用。丈夫早前因腦出血入院，妻子接報到達醫院後，只用了5分鐘就決定拔喉，放棄對丈夫的治療，不少人認為妻子心狠手辣，但亦有人道是大快人心。

綜合內地傳媒報道，遼寧一位38歲丈夫，與妻子結婚不久便出軌，在外包養情婦，10多年不曾歸家，亦沒有給予妻子任何生活費。某天晚上，丈夫在情婦家中突然出現腦幹出血情況，情婦馬上將他送院，過程一直大喊着「老公，老公」，令一眾醫護人員都以為她是男子的太太。

二奶逃去無蹤 正室決定拔喉

經過一番搶救後，醫生欲向病者家屬解釋病況，卻發現那位叫「老公」的女子已逃去無蹤。而另一位自稱是病人太太的女子則趕到現場了解病情。醫生指，丈夫的情況非常嚴重，需要花一筆昂費的手術費，而且不能保證手術定能成功。妻子最後只用了5分鐘考慮，便語氣平靜到請醫生「拔喉」，放棄搶救。

有部分網民認為，妻子的做法過分絕情，畢竟是一條人命，不應該草率了結：「一夜夫妻百日恩，人命就在5分鐘就沒有了」、「真狠的心」；不過，有更多的網民認同妻子的做法：「老公落得如此下場，自找的」、「種甚麼因，就有甚麼果」、「千萬不要做錯事，生死權是決定在太太手上的」、「我覺得太太肯去醫院已經很好了，沒必要為這種男人浪費時間、金錢」。

