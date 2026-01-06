分別接見李在明及愛爾蘭總理 習近平︰大國應帶頭遵守國際法

國家主席習近平昨在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的愛爾蘭總理馬丁。國際關注美國出兵轟炸委內瑞拉，更強行帶走該國原任總統馬杜羅之際，習近平指出，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序；呼籲各國尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，而大國尤應帶頭。習近平同日亦接見來華國事訪問的南韓總統李在明，他指中方願同韓方一道秉持互利共贏宗旨，推動中韓戰略合作夥伴關係沿著健康軌道邁進，並指中韓在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任。

習近平指出，中方願同愛爾蘭加強戰略溝通，深化政治互信，擴大務實合作，為兩國人民謀福祉，為中歐關係添動力；並指中方願同愛方加強經貿合作，在人工智能、數字經濟、醫藥健康等領域對接發展戰略。

他並說，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。他稱，中國和愛爾蘭都支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展；並指中歐雙方要著眼長遠，堅持夥伴關係定位，客觀理性看待和處理分歧，堅持合作共贏；而愛爾蘭下半年將擔任歐盟輪值主席國，希望為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

馬丁表示，愛爾蘭和中國有著深厚長久友誼，經貿合作不斷加強，人文交流日益密切。他稱中國卓有成效制定並實施國家長遠發展戰略取得重大成就，令人敬佩；又指中國在國際事務中發揮著不可或缺的重要作用，為維護聯合國權威、促進世界和平作出積極貢獻；強調任何國際爭端的解決都應遵守國際法。