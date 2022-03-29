分區封控｜疫情全市散發 上海增3500感染再創新高

上海新冠肺炎疫情嚴峻，前日新增個案再創新高，達3,500宗，佔內地整體新增個案超過一半。上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡昨表示，今次疫情特點是區域聚集與全市散發並存，「存在面上爆發的潛在風險」，有必要進一步降低人群流動，徹底消除病毒隱匿的社區傳播。上海已自昨清晨5時起以黃浦江為界，分兩期輪流封控東、西半城進行核酸檢測，每期4天。

內地前日新增6,215宗本土感染，包括1,219宗確診及4,996宗無症狀感染，上海分別佔50及3,450宗，患者均為閉環隔離管控人員及風險人群。上海《新民晚報》指，上海之前已嘗試了多種防疫措施，力圖「少影響百姓生活，不影響國民經濟」，但「50+3450」說明「上海目前並沒有跑贏病毒」，必須再以其他手段盡快「社會面清零」。

上海昨起封控浦東、浦南及毗鄰區域(包括屬於崇明區的3個離島崇明島、長興島、橫沙島)4天，進行2次核酸檢測，每次相隔最少24小時；浦西緊接在周五凌晨3時起封控。在第一批區域封控期間，非封控區域的「重點區域」繼續封控管理，「非重點區域」進行一次抗原檢測。

「封半城」前夕，浦東多間超市前晚延長營業至深夜12時，民眾湧去採購蔬菜、米麵等，門外排起長長人龍。有居於浦西的港人則表示，上海部分小區近一個月間歇封控，多數居民已習慣，一般會儲備一至兩星期糧食。

