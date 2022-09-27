利用虛擬貨幣為詐騙賭博洗黑錢 湖南搗洗錢集團涉款400億

湖南衡陽縣早前有人被詐騙780萬元(人民幣，下同)，當地警方接報調查，結果搗破一宗涉及400億元的洗錢大案，摧毀一個利用虛擬貨幣交易洗錢的犯罪集團，拘捕93人，關連電信詐騙案300多宗。內地「藍鯨財經」引述相關人士指，全球最大虛擬貨幣交易所「幣安」(Binance)上月有大量帳戶資金被凍結，或與此案有關。幣安方面拒絕評論今次案件。

衡陽縣公安局昨在微信公眾號通報案情，指該局於去年9月15日成立專案組，從一名姓劉男子被詐騙780萬元一案入手，抽絲剝繭、深入調查後，分別在去年12月及今年7月，在海南、廣東、福建、廣西等地多次展開拘捕行動，「全鏈條」破獲以「洪某某」為首的洗錢犯罪集團，搗破10多個犯罪據點，檢獲百多部手機和電腦，查封及凍結資金3億多元，並為受害者追回780萬元損失。

該局指出，涉案犯罪集團自2018年開始，先後在內地多個城市聯絡「代收代付點」，將涉及詐騙及賭博等犯罪資金轉換成虛擬貨幣，再變現成美元「洗白」，最後利用內地多家公司，以非法回匯手法，將資金「快捷安全」地交付予金主，從中攫取非法利益，而該集團利用虛擬貨幣清洗的黑錢金額高達400億元。