刮中100萬人民幣竟遭老闆搶彩券？重慶2女爭執報警

據當地一名彩券業從業者透露，中獎的是一張30元人民幣（約32.14港元）的刮刮樂彩券，獎金高達百萬人民幣。

據「極目新聞」報道，網傳影片顯示，在一個彩券販賣點，有兩名女子爭執後被眾人拉開。影片發布者配文稱：「重慶石柱，中百萬大獎，彩票點老闆把彩票搶回去了。」

2月3日，有網友分享影片稱，重慶石柱一名女子買彩券後，刮中100萬人民幣（約107.1萬港元）大獎，中獎彩券竟遭出售的小販搶回，雙方爭執後報警。當地警方2月4日回應稱，雙方並未搶奪彩券，只是相關人士不清楚兌換獎金流程引發誤會。

據報道，事發地點附近一彩券行工作人員表示，2月3日確有人在廣場上的彩券售賣點刮出百萬大獎，但沒有發生搶彩券的事情∶「彩票（銷售）點老闆應該只是拿過來看一下，據說雙方還是親戚。」

傳老闆為中獎者親戚

此外，有當地網友表示，中獎的彩券是舅媽刮出來的，而彩券售賣點老闆是舅媽那邊的親戚∶「雙方不知怎麼就吵了起來，但後來警察到場後就調解處理了。」

據當地派出所介紹，事發後有民警去了現場，稱並未發生搶奪彩券的情況，而是相關人士不清楚兌獎流程，目前警方已調解處理，中獎彩券還在中獎者手上，警方已告知其可按流程自行前往彩券中心兌獎。